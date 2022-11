Youth Boxing Championship: स्पेन में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा, 11 पदक किए अपने नाम; विश्वनाथ, वंशज और देविका का गोल्डन पंच

Indian boxers in Youth Championship: विश्वनाथ सुरेश ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। देविका ने महिलाओं के 52 किग्रा और वंशज ने 63.5 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड दिलाया।

Youth World Boxing Championships 2022: स्वर्ण पदक विजेता वंशज, विश्वनाथ सुरेश, देविका घोरपड़े। (सोर्स: बीएफआई)

