दिल्ली में मंगलवार (17 मार्च) को एशियाई कुश्ती के ट्रायल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दो बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीनाक्षी से हार गई, जबकि उभरती हुई पहलवान काजल ने 76 किलोग्राम वर्ग में पूर्व जूनियर वर्ल्ड चैंपियन प्रिया मलिक को हराकर चौंका दिया। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले मेडलिस्ट अमन सेहरावत 6 अप्रैल से किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारत के स्क्वाड का हिस्सा होंगे।

हाल के दिनों में महिलाओं के सबसे कड़े मुकाबले वाले कुश्ती ट्रायल में से एक में अंतिम का दिन फाइनल बाउट में मीनाक्षी से सामना होने से पहले अच्छा चल रहा था। मीनाक्षी ने हाल ही में तिराना रैंकिंग सीरीज में इसी भार वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने मजबूत डिफेंस दिखाया और दो बार की अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियन को हराकर सबको हैरान कर दिया। तीन साल में यह पहली बार है जब अंतिम नेशनल सर्किट पर कोई बाउट हारी हैं। असल में, मीनाक्षी इस जीत से पहले अंतिम से तीन बार हारी थीं।

मीनाक्षी ने क्या कहा?

मीनाक्षी ने कहा, ‘यह पहली बार है जब मैंने उन्हें हराया है। इतने लंबे समय तक उनसे लड़ने के बाद मुझे अंदाजा है कि वह कैसे अटैक करती हैं। मुझे लगता है कि मैंने आज अपनी योजनाओं को पूरी तरह से अंजाम दिया।’ कॉन्टिनेंटल इवेंट के 2023 और 2025 एडिशन में मेडल जीतने वाली अंतिम लंबे समय बाद किसी बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगी।

काजल ने प्रिया मलिक को हराया

एक और उलटफेर 76 किलो भारवर्ग में हुआ, जहां मौजूदा अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन काजल ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद भी अनुभवी प्रिया मलिक को हरा दिया। पिछले दो सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही इस युवा एथलीट पहली बार किसी सीनियर चैंपियनशिप का हिस्सा होंगी।

एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम

महिला टीम: नीलम (50 किलोग्राम), मीनाक्षी (53 किलोग्राम), हंसिका (55 किलोग्राम), मनीषा भानवाला (57 किलोग्राम), नेहा सांगवान (59 किलोग्राम), मानसी अहलावत (62 किलोग्राम), मोनिका (68 किलोग्राम), मानसी लाठेर (68 किलोग्राम), हर्षिता (72 किलोग्राम), काजल (76 किलोग्राम)।

पुरुष टीम: अंकुश (57 किलोग्राम), अमन सहरावत (61 किलोग्राम), सुजीत कलकल (65 किलोग्राम), अभिमन्यु (70 किलोग्राम) जयदीप (74 किलोग्राम), संदीप मान (79 किलोग्राम), मुकुल दहिया (86 किलोग्राम), पुनीत कुमार (92 किलोग्राम), विक्की (97 किलोग्राम) और दिनेश (125 किलोग्राम)।

यह भी पढ़ें: भारत की नई ‘पावर वुमन’ कृष्णा जयशंकर: रिकॉर्ड नहीं, रास्ता बना रहीं, एक थ्रो की दूरी ने बदली जिंदगी