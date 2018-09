Asian Games 2018: खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भारतीय एथलीट गोविंदन लक्ष्मणन को गुरुवार को 10 लाख रुपये की इनामी राशि दी। राठौड़ ने इसके साथ ही लक्ष्मणन के प्रदर्शन को मान्यता दी जो एशियाई खेलों की 10 हजार मीटर दौड़ में तीसरे स्थान पर रहे थे लेकिन बाद में उन्हें डिस्क्वॉलिफाइ कर दिया गया। एक अन्य खिलाड़ी के जूते की स्पाइक लगने के कारण लक्ष्मणन कुछ क्षण के लिए ट्रैक से बाहर चले गए थे। भारत ने दो स्तर पर डिक्वॉलीफिकेशन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया लेकिन उसकी अपील को ठुकरा दिया गया। खेल मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस खिलाड़ी को पदक हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से युवा मामलों और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उसे 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के इस फैसले की सराहना करते हुए तारीफ की है।

Delhi: Union Sports Minister Rajyavardhan Rathore handed over a cheque of Rs 10 lakh to athlete Govindan Lakshamanan earlier today. Lakshamanan said,”I was disqualified from the game still I am given prize money.I would like to thank the ministry for such motivation.” #AsianGameshref=”https://t.co/hrJw39gbyI”>pic.twitter.com/hrJw39gbyI

