टोक्यो ओलंपिक में दुनिया को उसेन बोल्ट के बाद वर्तमान में सबसे तेज फर्राटा धावक मिल गया है। रविवार को हुए 100 मीटर फर्राटा दौड़ इवेंट में इटली के लेमंट मर्सेल जैकब्स ने 9.80 सेकंड में दौड़ पूरी करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ वे फर्राटा दौड़ जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने।

जैकब्स के अलावा इस इवेंट में रजत पदक अमेरिका के फ्रेड केरले ने जीता जो 2004 में जस्टिन गैटलिन के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी धावक बने। वहीं कांस्य पदक कनाडा के आंद्रे डी ग्रासे ने अपने ना किया। इस इवेंट की शुरुआत में ही ब्रिटेन के जर्नेल ह्यूजेस को फाउल शुरुआत के चलते बाहर कर दिया गया था।

जैकब्स के रूप में दुनिया को अब फर्राटा दौड़ का नया चैंपियन मिल गया है। 2008 से लेकर 2016 रियो ओलंपिक तक इस इवेंट में जमैका के उसेन बोल्ट की बादशाहत कायम रही। ये ऐसा पहला मौका था 2008 के बाद जब बोल्ट इस इवेंट का हिस्सा नहीं थे।

