टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब ऑस्ट्रेलियाई ओपन का एक्रीडिटेशन कार्ड (मान्यता पत्र) नहीं होने के कारण सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोक दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब छह बार जीतने वाले फेडरर ने भी हालांकि सुरक्षाकर्मी का सम्मान किया और वहीं रुक गये। इसके थोडे समय बाद ही फेडरर के कोचिंग दल का एक सदस्य उनके कार्ड के साथ पहुंचा जिसके बाद ही फेडरर को अंदर जाने की अनुमति मिली। सुरक्षाकर्मी का फेडरर को रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा जिसमें लोग सुरक्षाकर्मी और फेडरर दोनों के बर्ताव की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में भारत को दो श्रृंखलाओं में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कप्तान विराट कोहली ने भी शनिवार को रॉड लावेर एरेना में महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से मुलाकात की।

कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंडस्लैम देखने पहुंचे थे जिसमें उन्होंने गत चैम्पियन नोवाक जोकोविच का पुरूष एकल के तीसरे दौर का मैच और सेरेना विलियम्स का महिला एकल मैच देखा। कोहली ने सोशल मीडिया पर फेडरर के साथ अपनी और अनुष्का की फोटो पोस्ट की। कोहली ने ट्वीट किया, ‘‘ऑस्ट्रेलियाई ओपन में शानदार दिन। ऑस्ट्रेलिया में गर्मिंयों का समापन करने का शानदार तरीका।

