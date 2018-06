Live Streaming, Russia vs Saudi Arabia Football, FIFA World Cup 2018 Live Streaming: यहां देखें रूस बनाम सऊदी अरब मुकाबले का सीधा प्रसारण

Live Streaming, FIFA Football World Cup 2018 Live Match Streaming, Sony Liv FIFA World Cup 2018 Live, Rus vs Sau, Russia vs Saudi Arabia Football Live Match Score Streaming Telecast TV Channels in India at Jio TV, Sony Ten 1 SD: फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण के पहले मैच में 14 जून लुजिनकी स्टेडियम में मेजबान रूस का सामना सऊदी अरब से होगा। फीफा रैंकिंग में क्रमश: 70वें एवं 67वें पायदान पर मौजूद दो टीमों के बीच मुकाबला रोचक होने की पूरी उम्मीद है। दोनों टीमें खिताब जीतने के दावेदार में नहीं मानी जा रही हैं लेकिन रूस अपने समर्थकों की मौजूदगी में जीत के साथ टूर्नामेंट की सकारात्मक शुरुआत करना चाहेगा।

पिछले दो वर्षो में रूस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। 2016 यूरोपीय चैम्पियनशिप के बाद से मेजबान टीम ने कुल 19 मैच खेले हैं और केवल छह में जीत दर्ज की है। रूसी टीम अक्टूबर 2017 के बाद से एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है जो टीम की मौजूदा स्थिति को दर्शाती है। सऊदी अरब के अलावा रूस के ग्रुप में उरुग्वे और मिस्र की टीमें शामिल हैं। इनमें से सिर्फ उरुग्वे को ही दमदार टीम माना जा रहा है। ऐसे में ग्रुप से अन्य सभी टीमें के पास अगले दौर में प्रवेश करने का बराबर मौका है। मेजबान टीम में कोई भी स्टार खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं और टूर्नामेंट से पहले उसके दो मजबूत डिफेंडर विक्टर वासिन एवं जॉर्जी झिकिया के अलावा फॉरवर्ड एलेक्जेंडर कोकोरिन चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फीफा विश्व कप-2018 के मैच सोनी नेटवर्क्स पर देखे जा सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर उपलब्ध रहेगी।

FIFA Football World Cup 2018 Opening Ceremony Live Streaming:

इस विश्व कप में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। विश्व फुटबॉल के तीन महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर पर सभी की नजरें हैं। मेसी, रोनाल्डो का यह आखिरी विश्व कप हो सकता है। मेसी अर्जेटीना के कप्तान हैं और तीन बार विश्व कप में हिस्सा ले चुके हैं लेकिन एक भी बार खिताब नहीं जीत पाए। पिछले साल ब्राजील में खेले गए विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने अर्जेटीना को ही मात देकर खिताब जीता था। रोनाल्डो का भी यही हाल है। उनकी कोशिश भी पुर्तगाल को विश्व विजेता बनाने की होगी। ब्राजील की नजरें नेमार पर हैं।

