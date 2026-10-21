फ्रांस की राजधानी पेरिस में जारी फ्रेंच ओपनर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट उलटफेर से बाल-बाल बच गईं। 63 मिनट तक चले मुकाबले में थाइलैंड की सुपनिदा केतेथोंग के खिलाफ भारत की स्टार शटलर ने जमकर पसीना बहाया। दुनिया की 26वें नंबर की खिलाड़ी के खिलाफ एक समय निर्णायक सेट में सिंधु 8-19 से पीछे चल रही थीं। भारतीय फैंस ने शायद उनकी जीत की उम्मीद भी खो दी होगी।

फिर पीवी सिंधु ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और शानदार स्मैश के साथ बेहतरीन वापसी की। इस मुकाबले में पहला गेम सिंधु ने 21-14 से अपने नाम किया था। फिर दूसरे गेम में उन्हें 8-21 से हार झेलनी पड़ी थी। निर्णायक सेट में सिंधु एक समय 8-19 से पीछे चल रही थीं। फिर उन्होंने वापसी करते हुए स्कोर 19-19 पहुंचा दिया। अंत में सिंधु ने यह मुकाबला 23-21 से टाईब्रेकर में जीता।

जापान की शटलर से होगा प्री क्वार्टर फाइनल मैच

राउंड ऑफ 32 के इस मुकाबले में मुश्किल जीत के बाद पीवी सिंधु अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पूर्व विश्व चैंपियन और पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी सिंधु का मुकाबला अगले राउंड में अब जापान की रिको गुंजी के साथ होगा। गुंजी ने महिला एकल मैच में भारत की ही युवा शटलर उन्नति हुड्डा को 18-21, 21-12 और 17-21 से सीधे गेम में मात दी।

पीवी सिंधु का राउंड ऑफ 16 मैच अब 22 अक्टूबर को जापान की गुंजी के खिलाफ होगा। पिछले कुछ समय से सिंधु का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। एशियाई खेलों में निराशा के बाद डेनमार्क ओपन में भी उन्होंने निराश किया था। ऐसे में भारतीय बैडमिंटन फैंस को उम्मीद होगी कि इस मैच में शानदार वापसी का फॉर्म सिंधु आगे भी इस टूर्नामेंट में जारी रखते हुए जीत दर्ज करेंगी।

लक्ष्य सेन ने दिया वॉकओवर

भारत के पुरुष शटलर लक्ष्य सेन का भी राउंड ऑफ 32 मैच बुधवार को होना था। जापान के कोडई नराओका के खिलाफ मैच से पहले लक्ष्य ने कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बताईं। इसी कारण वह कोर्ट पर नहीं उतर पाए और जापानी खिलाड़ी को वॉकओवर मिल गया। वहीं भारत की स्टार डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पहले राउंड में ही फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव के खिलाफ 21-19, 18-21, 21-13 से हारकर बाहर हो गए थे।

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