भारत की स्टार महिला शटलर पीवी सिंधू ने फ्रेंच ओपन 2026 के सेमीफाइनल में शनिवार को जापान की हिना अकेची को हराकर पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता का अब फाइनल में सामना साउथ कोरिया की वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी एन से यंग से रविवार को होगा। पीवी सिंधू के पास इस साल अपना दूसरा सुपर 750 टाइटल जीतने का शानदार मौका होगा।

जुलाई में जापान ओपन सुपर 750 जीतने वाली पीवी सिंधु ने फ्रेंच ओपन 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने दुनिया की 22वें नंबर की खिलाड़ी अकेची को एक घंटे 13 मिनट में 21-10, 20-22, 21-16 से हराया। सिंधू ने बेशक इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली, लेकिन उनके सामने अब दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एन से यंग हैं जिनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। संधू और एन से यंग के बीच अब तक कुल 10 मुकाबले हुए हैं जिसमें उन्हें एक बार भी जीत नहीं मिली है।

सेमीफाइनल में पीवी सिंधू को मिली जीत

इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया ओपन और सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु को इस कोरियाई खिलाड़ी के हाथों सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए रविवार का फाइनल पीवी सिंधु के लिए एक बड़ी चुनौती है हालांकि पेरिस में उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उनसे खिताब की उम्मीद की जा सकती है। वैसे सेमीफाइनल मैच की बात करें तो पहला गेम 8-8 तक काफी टक्कर वाला रहा, लेकिन सिंधु ने तेजी दिखाई और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने खेल पर पूरा नियंत्रण कर लिया और आखिरी 12 में से 11 अंक जीतकर 18 मिनट में 21-10 से गेम अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में अकेची ने वापसी की और उन्होंने चालाकी भरे शॉट्स और बेहतरीन डिफेंस से भारतीय खिलाड़ी को परेशान किया। पीवी सिंधु ने चार अंकों के अंतर से उबरते हुए वापसी की और 16-16 पर स्कोर बराबर कर लिया, फिर एक चालाक रिटर्न के साथ आगे निकल गईं। हालांकि जापानी खिलाड़ी ने अंतिम क्षणों में संयम बनाए रखा और उन्होंने 20-20 पर पीवी सिंधु की चुनौती को रोका और फिर अपने दूसरे गेम पॉइंट को भुनाते हुए मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया और इसे 22-20 से जीत लिया।

तीसरे गेम में सिंधु ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन अकेची ने हार नहीं मानी। इंटरवल तक भारतीय खिलाड़ी के पास दो अंकों की बढ़त थी, लेकिन इसके बाद जापानी खिलाड़ी ने शानदार नेट प्ले और स्मैश की मदद से स्कोर 15-15 से बराबर कर दिया। मैच के रोमांचक मोड़ पर पीवी सिंधु ने अपना खेल और बेहतर कर लिया। 38 शॉट्स की एक लंबी और थका देने वाली रैली तब खत्म हुई जब अकेची से नेट पर गलती हो गई जिससे सिंधु को 18-16 की बढ़त मिल गई। इसके बाद सिंधु ने एक बेहतरीन नेट शॉट खेला और फिर जब उनकी प्रतिद्वंद्वी का शॉट कोर्ट के बाहर गया तो सिंधु को चार मैच पॉइंट मिल गए। अंत में एक क्रॉस-कोर्ट स्मैश के साथ उन्होंने मैच अपने नाम कर लिया।

उन्होंने ना कॉल उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया; अमित मिश्रा ने कोहली पर लगाया इंटरनेशनल करियर को बर्बाद करने का आरोप

अमित मिश्रा ने बताया कि बताया कि उस समय पूर्व भारतीय कप्तान ने उन्हें झूठी उम्मीदें दी थीं और उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)