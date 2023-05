पीवी सिंधू और एचएस प्रणय की मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में एंट्री, सुदीरमन कप में रहा था शर्मनाक प्रदर्शन

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधू ने महिला सिंगल्स में जापान की आया ओहोरी को 21-16, 21-11 से मात दी। वहीं प्रणय को चीन के शी फेंग ली को हराने के लिए तीन गेम तक संघर्ष करना पड़ा।

पीवी सिंधू और एचएस प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। File photo

करीब 10 दिन पहले सुदीरमन कप में भारत के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मलेशिया मास्टर्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणय ने अपने-अपने राउंड ऑफ 16 मैच जीतकर मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया, लेकिन युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य सेन हांगकांग के एंगस एनजी का लोंग से 14-21, 19-21 से हारकर बाहर हो गए। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधू ने महिला सिंगल्स में जापान की आया ओहोरी को 21-16, 21-11 से मात दी। वहीं प्रणय को चीन के शी फेंग ली को हराने के लिए तीन गेम तक संघर्ष करना पड़ा। पहले कोर्ट पर उतरने वाली विश्व में 13वें नंबर की खिलाड़ी सिंधू ने ओहोरी पर दबदबा बनाए रखा और जापान की विश्व में 28वें नंबर की खिलाड़ी को 40 मिनट तक चले मैच में 21-16, 21-11 से मात दे दी। दुनिया में नौवें नंबर के खिलाड़ी प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करके विश्व में 11वें नंबर के खिलाड़ी ली को एक घंटा 10 मिनट तक चले मैच में 13-21, 21-16, 21-11 से हराया। वहीं किदांबी श्रीकांत ने इंडिया ओपन चैंपियन और थाईलैंड के आठवें वरीय कुनलावुत वितिदसर्न को सीधे गेम में पराजित किया। आपको बता दें कि पीवी सिंधू क्वार्टर फाइनल में चीन की ही यी मैन झांग से भिड़ेगी तो वहीं प्रणय अब इंडोनेशिया के तीसरी वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी और जापान के केंटा निशिमोटो के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेंगे। बता दें कि श्रीकांत ने इससे पहले वितिदसर्न के खिलाफ जो तीन मैच खेले थे उनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहां वह 21-19, 21-19 से जीत दर्ज करने में सफल रहे। उनका अगला मुकाबला इंडोनेशियाई क्वालीफायर क्रिश्चियन एडिनाटा से होगा।

