खिताब जीतने की खुशी में ‘पागल’ हुआ खिलाड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना कपड़ों के पहुंचा

दुनिया में हर खिलाड़ी का जश्न मनाने का अपना एक अल तरीका होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी या फिर क्रिस गेल हर खिलाड़ी का जीत के बाद जश्न मनाने का अपना अंदाज होता है। स्नूकर चैंपियन मार्क विलियम्स ने भी कुछ इसी अंदाज में अपनी जीत का जश्न मनाया है। सोमवार को अपने करियर में विलियम्स ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। विलियम्स ने जॉन हिगिन्स को 18-16 से हराकर मुकाबला जीता। इस जीत से उत्साहित विलियम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बिना कपड़ों के ही चले गए। विलियम्स ने स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले यह वादा किया था कि अगर वह इस साल खिताब जीतने में कामयाब होते हैं तो वह अर्धनग्न होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विलियम्स काफी असहज महसूस कर रहे थे और कैमरा को खुद से दूर कर रहे थे। हालांकि, खिताब जीतने के बाद विलियम्स ने कहा कि अगर वो अगले साल वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतते हैं तो वह फिर से ऐसा करेंगे।

“Don’t come too close!”@markwil147 is true to his word in his press conference… #EurosportSnooker pic.twitter.com/Qa36to6VvJ

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 7, 2018