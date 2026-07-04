दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक लियोनेल मेसी ने शुक्रवार यानी 4 जुलाई को इतिहास रच दिया। वे फीफा वर्ल्ड कप में 30 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। मियामी में केप वर्डे के खिलाफ अर्जेंटीना का मैच मेसी का 30वां फीफा वर्ल्ड कप मैच था। इस मैच में मेसी ने एक गोल किया (खबर लिखे जाने तक) और वो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। मेसी के अलावा फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने 30 या उससे ज्यादा मैच नहीं खेले हैं।

मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस सीजन में अब तक अपनी टीम के लिए कुल 7 गोल किए हैं और इंटरमिलान के लौटारो मार्टिनेज के साथ मिलकर तीन बार की चैंपियन टीम के अटैक की कमान संभाल रहे हैं। मेसी ने केप वर्डे के खिलाफ एक गोल किया और उन्होंने साल 2022 में अपने बनाए रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। मेसी ने उस सीजन में 7 गोल किए थे जबकि साल 2026 में भी उन्होंने अब तक कुल 7 गोल किए हैं। मेसी फीफा विश्व कप के दो सीजन में 7-7 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने।

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी

प्लेयरदेशमैचसाल
लियोनेस मेसीअर्जेंटीना302006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
क्रिस्टियानो रोनाल्डोपुर्तगाल262006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
लोथर मथाउसजर्मनी251982, 1986, 1990, 1994, 1998
मिरोस्लाव क्लोजजर्मनी242002, 2006, 2010, 2014
पाओलो माल्दिनीइटली231990, 1994, 1998, 2002
लुका मोड्रिचक्रोएशिया232006, 2014, 2018, 2022, 2026
मैनुअल नॉयरजर्मनी232010, 2014, 2018, 2022, 2026
डिएगो माराडोनाअर्जेंटीना211982, 1986, 1990, 1994
इवान पेरिसिचक्रोएशिया212014, 2018, 2022, 2026
उवे सीलरवेस्ट जर्मनी211958, 1962, 1966, 1970
व्लादिस्लाव जमुदापोलैंड211974, 1978, 1982, 1986

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

रैंकप्लेयरदेशगोलमैचसाल
1लियोनेल मेसीअर्जेंटीना20302006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
2काइलियन एम्बाप्पेफ्रांस18182018, 2022, 2026
3मिरोस्लाव क्लोजजर्मनी16242002, 2006, 2010, 2014
4रोनाल्डोब्राजील15191994, 1998, 2002, 2006
5गर्ड मुलरवेस्ट जर्मनी14131970, 1974
6जस्ट फोंटेनफ्रांस1361958
7हैरी केनइंग्लैंड13152018, 2022, 2026
8पेलेब्राजील12141958, 1962, 1966, 1970
9शांडोर कोक्सिसहंगरी1151954
10जुर्गेन क्लिंसमैनवेस्ट जर्मनी11171990, 1994, 1998
11क्रिस्टियानो रोनाल्डोपुर्तगाल11262006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026

रोनाल्डो टॉप 10 में भी नहीं, एम्बाप्पे-मेसी के सबसे ज्यादा गोल; FIFA World Cup 2026 के गोल्डन बूट की रेस में शामिल शीर्ष 10 खिलाड़ी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में गुरुवार को पुर्तगाल ने क्रोएशिया को और स्पेन ने ऑस्ट्रिया को मात दी। स्पेन के मिकेल ओयार्साबाल ने 2 गोल किए, जबकि पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी गोल दागा। इसके बाद टॉप 10 स्कोरर की लिस्ट में बदलाव हुआ है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)