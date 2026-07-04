दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक लियोनेल मेसी ने शुक्रवार यानी 4 जुलाई को इतिहास रच दिया। वे फीफा वर्ल्ड कप में 30 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। मियामी में केप वर्डे के खिलाफ अर्जेंटीना का मैच मेसी का 30वां फीफा वर्ल्ड कप मैच था। इस मैच में मेसी ने एक गोल किया (खबर लिखे जाने तक) और वो फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। मेसी के अलावा फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने 30 या उससे ज्यादा मैच नहीं खेले हैं।
मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस सीजन में अब तक अपनी टीम के लिए कुल 7 गोल किए हैं और इंटरमिलान के लौटारो मार्टिनेज के साथ मिलकर तीन बार की चैंपियन टीम के अटैक की कमान संभाल रहे हैं। मेसी ने केप वर्डे के खिलाफ एक गोल किया और उन्होंने साल 2022 में अपने बनाए रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। मेसी ने उस सीजन में 7 गोल किए थे जबकि साल 2026 में भी उन्होंने अब तक कुल 7 गोल किए हैं। मेसी फीफा विश्व कप के दो सीजन में 7-7 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने।
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी
|प्लेयर
|देश
|मैच
|साल
|लियोनेस मेसी
|अर्जेंटीना
|30
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
|क्रिस्टियानो रोनाल्डो
|पुर्तगाल
|26
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
|लोथर मथाउस
|जर्मनी
|25
|1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|मिरोस्लाव क्लोज
|जर्मनी
|24
|2002, 2006, 2010, 2014
|पाओलो माल्दिनी
|इटली
|23
|1990, 1994, 1998, 2002
|लुका मोड्रिच
|क्रोएशिया
|23
|2006, 2014, 2018, 2022, 2026
|मैनुअल नॉयर
|जर्मनी
|23
|2010, 2014, 2018, 2022, 2026
|डिएगो माराडोना
|अर्जेंटीना
|21
|1982, 1986, 1990, 1994
|इवान पेरिसिच
|क्रोएशिया
|21
|2014, 2018, 2022, 2026
|उवे सीलर
|वेस्ट जर्मनी
|21
|1958, 1962, 1966, 1970
|व्लादिस्लाव जमुदा
|पोलैंड
|21
|1974, 1978, 1982, 1986
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
|रैंक
|प्लेयर
|देश
|गोल
|मैच
|साल
|1
|लियोनेल मेसी
|अर्जेंटीना
|20
|30
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
|2
|काइलियन एम्बाप्पे
|फ्रांस
|18
|18
|2018, 2022, 2026
|3
|मिरोस्लाव क्लोज
|जर्मनी
|16
|24
|2002, 2006, 2010, 2014
|4
|रोनाल्डो
|ब्राजील
|15
|19
|1994, 1998, 2002, 2006
|5
|गर्ड मुलर
|वेस्ट जर्मनी
|14
|13
|1970, 1974
|6
|जस्ट फोंटेन
|फ्रांस
|13
|6
|1958
|7
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|13
|15
|2018, 2022, 2026
|8
|पेले
|ब्राजील
|12
|14
|1958, 1962, 1966, 1970
|9
|शांडोर कोक्सिस
|हंगरी
|11
|5
|1954
|10
|जुर्गेन क्लिंसमैन
|वेस्ट जर्मनी
|11
|17
|1990, 1994, 1998
|11
|क्रिस्टियानो रोनाल्डो
|पुर्तगाल
|11
|26
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026
रोनाल्डो टॉप 10 में भी नहीं, एम्बाप्पे-मेसी के सबसे ज्यादा गोल; FIFA World Cup 2026 के गोल्डन बूट की रेस में शामिल शीर्ष 10 खिलाड़ी
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मैच में गुरुवार को पुर्तगाल ने क्रोएशिया को और स्पेन ने ऑस्ट्रिया को मात दी। स्पेन के मिकेल ओयार्साबाल ने 2 गोल किए, जबकि पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी गोल दागा। इसके बाद टॉप 10 स्कोरर की लिस्ट में बदलाव हुआ है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)