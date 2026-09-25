भारतीय महिला हॉकी टीम ने आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को काकामिगहारा में पूल बी के मैच में मेजबान जापान को 3-1 से हरा दिया। यह भारत की लगातार चौथी जीत थी जिससे सिंगापुर के खिलाफ एक पूल मैच बाकी रहते हुए ही सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो गई।

इससे पहले भारत ने उज्बेकिस्तान पर 19-0 की जबरदस्त जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, इसके बाद इंडोनेशिया पर 17-1 से बड़ी जीत हासिल की और फिर थाईलैंड को 20-1 के अंतर से बुरी तरह से हराया। शुक्रवार को जापान के खिलाफ कड़े मुकाबले में मिली जीत में लालरेम्सियामी, इशिका और नवनीत कौर ने भारत के लिए गोल किए।

भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

काकामिगाहारा के कावासाकी जुको स्टेडियम में दोपहर की गर्मी के बावजूद, भारत ने पूरे जोश के साथ खेल शुरू किया और जापान पर जबरदस्त दबाव बनाया। पहले ही मिनट में नेहा को मौका मिला, लेकिन उनका रिवर्स हिट बाहर चला गया। इसके बाद नवनीत को राइट विंग पर जगह मिली, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही और गेंद साइड-नेटिंग में चली गई। लगातार दबाव बनाने का फ़ायदा आखिरकार पांचवें मिनट में मिला और लालरेम्सियामी ने जापान की गोलकीपर यू कुडो को छकाते हुए गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी।

दूसरे क्वार्टर में भी भारत ने गेम पर अपना कंट्रोल बनाए रखा जबकि जापान ज्यादातर समय काउंटर-अटैक पर ही निर्भर रहा। भारत के मजबूत मिडफील्ड और डिफेंसिव स्ट्रक्चर की वजह से मेजबान टीम को लगातार हमले करने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाई। 30वें मिनट में भारत ने अपनी बढ़त को दोगुना कर लिया। नवनीत के सीधे पेनल्टी-कॉर्नर शॉट को रोकने के बाद, रिबाउंड बॉल इशिका के पास आई। उन्होंने कोई गलती नहीं की और गोल करके हाफ-टाइम तक स्कोर 2-0 कर दिया।

भारत ने तीसरे क्वार्टर में भी अपना शानदार खेल जारी रखा। 36वें मिनट में नवनीत ने एक बार फिर बेहतरीन खेल दिखाया और जापानी गोलकीपर के ऊपर से स्कूप करते हुए गेंद को गोल में पहुंचाकर भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया। चौथे क्वार्टर के शुरुआती मिनट में जापान को सफलता मिली जब शिहो कोबायाकावा ने टोमाहॉक शॉट से सविता पूनिया के बाईं ओर खाली जगह का फायदा उठाया। इससे स्कोर का अंतर कम होकर 3-1 हो गया, लेकिन अंत में भारत को जीत मिली।

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