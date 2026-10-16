इरादा, जज्बा और हौसला हो तो इंसान क्या कुछ कर सकता है इसका बेदतरीन उदाहरण हैं भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत। बचपन में ही पोलियो से उनका बायां पैर खराब हो गया, लेकिन इसे कभी उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दी और खेल की दुनिया में अपनी प्रतिभा के जरिए ऐसा नाम बनाया, वो मुकाम हासिल किया जिसे पाना आसान नहीं होता। प्रमोद ने एक पैर खराब होने के बावजूद बैडमिंटन जैसे खेल में जो मुकाम हासिल किया वो मिसाल है और उन्होंने भारत का नाम दुनिया के हर बड़े इवेंट में रोशन किया।

बचपन में पोलियो के शिकार हुए प्रमोद

प्रमोद भगत का जन्म 4 जून 1988 को बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। जब वह मात्र चार-पांच वर्ष के थे, तब पोलियो के कारण उनका बायां पैर प्रभावित हो गया। जीवन की शुरुआती दहलीज पर ही दिव्यांगता का सामना करने वाले प्रमोद ने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आर्थिक परिस्थितियों और बेहतर देखभाल के लिए वे ओडिशा चले गए और अपने रिश्तेदार/बुआ के पास अटाबीरा (बरगढ़ जिला) में रहकर पले-बढ़े। बचपन में जब वे अपने आसपास के बच्चों को खेलते देखते थे, तो उनमें भी बैडमिंटन के प्रति आकर्षण जगा।

प्रमोद के परिवार की आर्थिक स्थिति थी खराब

प्रमोद के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद सामान्य थी, जिस कारण उनके पास खुद का रैकेट या आवश्यक खेल सामग्री खरीदने के पैसे नहीं होते थे। शुरुआती दिनों में वे केवल कोर्ट की सफाई करने और दूसरों से मिले उधार के रैकेट से अभ्यास करके खेल की बारिकियां सीखते थे। प्रमोद भगत के खेल सफर की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने शुरुआत में दिव्यांग खिलाड़ियों के बजाए शारीरिक रूप से सक्षम खिलाड़ियों के साथ मुकाबला किया। उन्होंने स्थानीय क्लबों में सामान्य खिलाड़ियों के खिलाफ खेलकर अपनी गति, फुटवर्क और रणनीति को निखारा।

15 साल की उम्र में थामा बैडमिंटन

प्रमोद जब शारीरिक रूप से सक्षम खिलाड़ियों को हराने लगे, तो कोचों और स्थानीय वरिष्ठों ने उनकी अद्वितीय प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पैरा-बैडमिंटन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 2006 में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैरा-बैडमिंटन यात्रा की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू किए और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 साल की उम्र में बैडमिंटन थामने वाले प्रमोद के करियर का सबसे बेहतरीन पल टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों (जो 2021 में आयोजित हुए) में आया जब उन्होंने पुरुषों की सिंगल्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। यह पहला मौका था जब बैडमिंटन को पैरालंपिक खेलों में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था।

2020 पैरालंपिक खेलों में जीता गोल्ड मेडल

प्रमोद टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों की पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में मुख्य दावेदार के रूप में उतरे थे और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को सीधे सेटों (21-14, 21-17) में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ वे पैरालंपिक में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। यही नहीं प्रमोद ने विश्व चैंपियनशिप की सिंगल्स और डबल्स प्रतियोगिताओं में कई स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं साथ ही वे 5 से अधिक बार (6 बार) विश्व चैंपियन का खिताब भी हासिल कर चुके हैं। प्रमोद का सफर अब भी जारी है और वो देश का नाम हर जगह रोशन कर रहे हैं।

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विजडन ने बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर स्टीव स्मिथ को रखा जबकि पांचवें स्थान पर इंग्लैंड टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान जो रूट को रखा। वहीं टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को शामिल किया और उन्हें बैटिंग क्रम में छठे स्थान पर जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)