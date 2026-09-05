भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने चीन के मोकी में एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 की शुरुआत शानदार तरीके से की। भारत ने ग्रुप ए के अपने पहले ही मुकाहले में इंडोनेशिया को 14-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। इस मैच में कप्तान अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और अजीत यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया और प्रभदीप ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 5 गोल किए जबकि अनमोल ने 4 और अजीत ने 3 गोल दागे।

भारत को इंडोनेशिया कप मिली 14-0 से जीत

प्रभदीप ने इंडोनेशिया के खिलाप 5 गोल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तो वहीं कप्तान अनमोल ने चार गोल किए और यादव ने हैट्रिक लगाते हुए तीन गोल किए। हरपाल और आशु मौर्य ने बाकी के दो गोल किए और भारत ने पूरे मैच के दौरान लगातार विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखा। भारत ने खेल की शुरुआत आक्रामक तरीके से की और प्रभदीप ने 5वें मिनट में ही पहला गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिला दी फिर आठवें मिनट में हरपाल ने बढ़त को दोगुना कर दिया। इंडोनेशिया भारतीय हमले की तेजी और मूवमेंट का सामना करने में संघर्ष करता रहा और पहला क्वार्टर खत्म होने तक भारत 2-0 से मजबूत स्थिति में था।

दूसरे क्वार्टर में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा और अनमोल ने इस मैच का अपना पहला गोल 16वें मिनट में किया पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए किया। चार मिनट बाद अजीत यादव ने एक और गोल करके स्कोर 4-0 कर दिया। इसके बाद प्रभदीप ने 26वें और 30वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की और हाफ-टाइम तक भारत को 6-0 की मजबूत बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा पूरी तरह से कामय रहा और अनमोल ने शानदार खेल दिखाया और 35वें व 42वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी कुल गोल संख्या में दो और गोल जोड़े। इसके बाद तीसरे क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले प्रभदीप ने एक और गोल किया जिससे स्कोर 9-0 हो गया।

मैच का आखिरी क्वार्टर सबसे ज्यादा गोल वाला रहा जिसमें भारत ने पांच और गोल किए। अनमोल ने 51वें मिनट में अपने चार गोल पूरे किए और उसके ठीक एक मिनट बाद प्रभदीप ने मैच का अपना पांचवां गोल किया। इसके बाद अजीत यादव ने शानदार अंदाज में अपनी हैट्रिक पूरी की और उन्होंने 53वें मिनट में दो गोल किए जिससे भारत की बढ़त 13-0 हो गई। मौर्य ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके स्कोर 14-0 कर दिया और भारत की जीत पक्की कर दी। भारत ने इस मुकाबले में नौ फील्ड गोल के साथ-साथ चार पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किए गए। अनमोल ने तीन पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला जबकि मौर्य ने चौथे सेट-पीस से गोल किया।

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)