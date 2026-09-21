Indian Asian Games 2026 Day-4 Schedule: भारत की एशियन गेम्स 2026 में सफर की शुरुआत अच्छी रही है। शुरुआती तीन दिनों में छह मेडल मिले हैं। चौथे दिन स्वर्ण का इंतजार खत्म हो सकता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार (21 सितंबर) को श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच खेलने उतरेगी। भारत क्रिकेट के अलावा शूटिंग, कराटे और वुशु में मेडल जीत सकता है।
एलावेनिल वलारिवन पहले ही शूटिंग में दो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। वह 10मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और बाद में फाइनल में पार्थ माने के साथ अपने मेडल की संख्या में और इजाफा करना चाहेंगी। बैडमिंटन में भारत को पुरुष और महिला दोनों टीम क्वार्टर फाइनल में जापान का सामना करना होगा। नीचे भारत के एशियन गेम्स 2026 के चौथे दिन का शेड्यूल देख सकते हैं।
|समय
|खेल
|मुकाबला / इवेंट
|सुबह 4:30 बजे
|घुड़सवारी
|फवाद मिर्जा/कैमॉफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड — ड्रेसेज
|सुबह 5:30 बजे
|सेपकटेकरा
|भारत बनाम मलेशिया — पुरुष टीम रेगु, ग्रुप B
|सुबह 5:30 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आध्या तिवारी बनाम एलिशा ज़िगलर (थाईलैंड) — महिला सिंगल्स, ग्रुप D
|सुबह 6:00 बजे
|बैडमिंटन
|भारत बनाम जापान — महिला टीम क्वार्टर फाइनल
|सुबह 6:15 बजे
|शूटिंग
|एलावेनिल वलारिवन और पार्थ माने — 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और मेडल मुकाबले
|सुबह 6:29 बजे
|वुशु
|लैंगलेंटोम्बी देवी हंजाबाम — महिला नानक्वान फाइनल
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|अनंतजीत सिंह नरूका, मैराज खान और भवतेग सिंह गिल — पुरुष स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान — महिला स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल
|सुबह 6:30 बजे
|टेबल टेनिस
|भारत बनाम थाईलैंड — महिला टीम राउंड ऑफ 16
|सुबह 6:30 बजे से
|तलवारबाजी
|सचिन और हेमाश सिंह — पुरुष व्यक्तिगत फॉइल; मित्वा चौधरी और तनिष्का खत्री — महिला एपी पूल मुकाबले; इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल
|सुबह 7:00 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|जय मीणा बनाम हुसैन अरैन (पाकिस्तान) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप D
|सुबह 7:15 बजे
|कबड्डी
|भारत बनाम दक्षिण कोरिया — पुरुष ग्रुप A
|सुबह 7:29 बजे
|तैराकी
|आर्यन नेहरा — पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल B
|सुबह 7:35 बजे
|कराटे
|चेतन भट्ट बनाम टीबीसी — पुरुष कुमिते -84 किग्रा सेमीफाइनल
|सुबह 8:05 बजे
|तैराकी
|ऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्शन बेनिस्टन और धनुष सुरेश — पुरुष 4×100 मीटर मेडले रिले हीट्स
|सुबह 8:15 बजे
|तलवारबाजी
|तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान — महिला व्यक्तिगत एपी
|सुबह 9:00 बजे
|बॉक्सिंग
|साक्षी चौधरी बनाम आइरा विलागोस (फिलीपींस) — महिला 51 किग्रा राउंड ऑफ 32
|सुबह 9:20 बजे
|कराटे
|अलीशा चौधरी बनाम कोक इस्त्री अगुंग सनिस्त्यारानी (इंडोनेशिया) — महिला कुमिते -55 किग्रा राउंड ऑफ 16
|सुबह 9:30 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एरडेने अल्टांगेरेल (मंगोलिया) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप C
|सुबह 9:30 बजे
|घुड़सवारी
|फवाद मिर्जा/कैमॉफ्लाज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड — क्रॉस कंट्री
|सुबह 10:04 बजे
|कराटे
|अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा क्वार्टर फाइनल (अगर क्वालीफाई करती हैं)
|सुबह 10:30 बजे
|बॉक्सिंग
|जदुमणि सिंह बनाम चंद्र बहादुर थापा (नेपाल) — पुरुष 55 किग्रा राउंड ऑफ 32
|सुबह 10:30 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आध्या तिवारी बनाम कैनात शालवानी (पाकिस्तान) — महिला सिंगल्स, ग्रुप D
|सुबह 10:30 बजे
|क्रिकेट
|भारत बनाम श्रीलंका — महिला गोल्ड मेडल मुकाबला
|सुबह 10:35 बजे
|कराटे
|चेतन भट्ट — पुरुष कुमिते -84 किग्रा फाइनल (अगर क्वालीफाई करते हैं)
|सुबह 10:40 बजे
|कराटे
|अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा कांस्य पदक मुकाबला (अगर क्वालीफाई करती हैं)
|सुबह 11:30 बजे
|बैडमिंटन
|भारत बनाम जापान — पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल
|सुबह 11:59 बजे
|वुशु
|लैंगलेंटोम्बी देवी हंजाबाम — महिला नानदाओ फाइनल
|दोपहर 12:00 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आर्यन ठाकुर बनाम चेन पो-यी (चीनी ताइपे) — पुरुष सिंगल्स, ग्रुप C
|दोपहर 12:40 बजे
|कराटे
|चेतन भट्ट — पुरुष कुमिते -84 किग्रा फाइनल (अगर क्वालीफाई करते हैं)
|दोपहर 12:50 बजे
|कराटे
|अलीशा चौधरी — महिला कुमिते -55 किग्रा गोल्ड मेडल मुकाबला (अगर क्वालीफाई करती हैं)
|दोपहर करीब 3:15 बजे
|वुशु
|रोशिबिना देवी बनाम टीबीसी — महिला 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल
|दोपहर 3:30 बजे
|हॉकी
|भारत बनाम श्रीलंका — पुरुष पूल A
एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत का प्रदर्शन
एशियन गेम्स में भारत ने अबतक छह पदक झटके हैं। शूटिंग में 4 रजत और 1 कांस्य पदक झटके हैं। पदक तालिका में भारत 12वें नंबर पर है। पूरी खबर पढ़ें।