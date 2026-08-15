Hockey World Cup 2026, India vs Wales LIVE Score: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में भारत का सामना वेल्स के साथ हो रहा है। भारत की तरफ से पहले क्वार्टर के 8वें मिनट में संजय राणा ने गोल किया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद पहले ही क्वार्टर में कप्तान हरमन सिंह ने 11वें मिनट में गोल किया और भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। पहले क्वार्टर में भारत ने वेल्स पर 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत कोई भी गोल नहीं कर पाया और टीम इंडिया की बढ़त 2-0 ही रही। यानी पहले हाफ के खेल के बाद भारत की बढ़त 2-0 रही।
तीसरे क्वार्टर में वेल्स ने कुछ बेहतरीन प्रयास किए, लेकिन ये टीम सफल नहीं हो पाई तो वहीं खेल के 42वें मिनट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने टीम के लिए तीसरा गोल दागा और भारत को 3-0 की बढ़त दिला दी। ये हरमनप्रीत सिंह का मैच में दूसरा गोल रहा। तीसरे क्वार्टर के बाद भारत ने वेल्स पर 3-0 की बढ़त बना ली थी।
भरत इस बार ग्रुप डी में है जिसमें भारत और वेल्स के अलावा इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम भी शामिल है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुआई में टीम की कोशिश होगी कि वो इस टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करें।
टूर्नामेंट के लिए भारत की तैयारियों से काफी उम्मीदें जगी हैं। भारतीय टीम ने FIH प्रो लीग के आखिरी चरण में बेहतर खेल दिखाया था और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को दो बार हराया था और शूटआउट में इंग्लैंड को भी मात दी थी। ये नतीजे इसलिए और भी अहम हो जाते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ही भारत के साथ एक ही ग्रुप में हैं।
India vs Wales LIVE Score: तीसरे क्वार्टर के बाद भारत 3-0 से आगे
कप्तान हरमनप्रीत के दो गोल और संजय राणा के एक गोल के दम पर भारत ने तीसरे क्वार्टर के बाद 3-0 की बढ़त बना ली है और काफी मजबूत स्थिति में है। 45 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अब 15 मिनट का खेल शेष बचा है। वेल्स के लिए राहें आसान नहीं दिख रही है।
India vs Wales LIVE Score: हरमनप्रीत ने किया दूसरा गोल
तीसरे क्वार्टर में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम के लिए तीसरा जबकि अपना दूसरा गोल किया और भारत को 3-0 की बढ़त दिला दी।
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India vs Wales LIVE Score: दूसरे क्वार्टर का खेल समाप्त
दूसरे क्वार्टर में भारत के सभी प्रयास विफल रहे है और वेल्स ने भारतीय टीम को एक भी गोल नहीं करने दिया। हालांकि वेल्स भी एक गोल नहीं कर पाई। पहले हाफ यानी 30 मिनट का खेल समाप्त होने के बाद भारत ने 2-0 की बढ़त बनाए रखा है।
India vs Wales LIVE Score: दूसरे क्वार्टर में वेल्स का अच्छा प्रदर्शन
दूसरे क्वार्टर में वेल्स की टीम ने अब तक अच्छा खेल दिखाया है और भारत कोई भी गोल कर पाने में सफल नहीं हो पाया है। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने कई बार वेल्स को छकाने में सफलता हासिल की, लेकिन गोल कर पाने में सफल नहीं रहा। 24 मिनट के खेल के बाद भारत 2-0 से आगे है।
India vs Wales LIVE Score: पहले क्वार्टर में भारत 2-0 से आगे
इस मैच में पहले क्वार्टर यानी पहले 15 मिनट का खेल खत्म हो चुका है और भारत फिलहाल 2-0 से आगे है। भारत की तरफ से अब तक संजय राणा और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल किए हैं। भारतीय टीम बेहतरीन खेल दिखा रही है जबकि वेल्स अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। हालांकि अभी 45 मिनट का खेल बाकी है।
India vs Wales LIVE Score: 11वें मिनट में भारत ने किया दूसरा गोल
भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह 11वें मिनट में गोल किया और भारत ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है और काफी आक्रामक अंदाज में खेल रही है।
भारत ने पहले हाफ के 8वें मिनट में पहला गोल दागा और 1-0 की बढ़त हासिल की। संजय राणा ने भारत के लिए पहलागोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए हासिल किया। 25 साल के संजय अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं।
India vs Wales LIVE Score: पहले हाफ का खेल शुरू
पहले हाफ का खेल शुरू हो चुका है और खेल के पहले तीन मिनट में किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं दागा है। हालांकि तीसरे मिनट में वेल्स के लिए मौका बना था, लेकिन भारतीय गोलकीपर ने इस टीम के मंसूबे पर पानी फेर दिया।
India vs Wales LIVE Score: वेल्स के कप्तान का 100वांं मुकाबला
वेल्श टीम की बात करें तो उनके कप्तान जैकब ड्रेपर अपने देश के लिए अपना 100वां मैच खेल रहे हैं। पिछले सीजन में वेल्स की यूरोपियन चैंपियनशिप की जीत में उनकी टीम के लिए अहम भूमिका रही थी।
India vs Wales LIVE Score: जुगराज सिंह को टीम में नहीं मिली जगह
भारतीय टीम में डिफेंडर जुगराज सिंह शामिल नहीं हैं। मैच से ठीक पहले यह खबर आई थी कि उनकी स्टिक्स को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की टेक्निकल कमिटी से अभी मंजूरी नहीं मिली थी।
India vs Wales LIVE Score: भारत की शुरुआती प्लेइंग इलेवन
India vs Wales LIVE Score: भारत बनाम वेल्स मैच का लाइव प्रसारण
भारत बनाम वेल्स हॉकी मैच का प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर लाइव किया जा रहा है। भारत बनाम वेल्स हॉकी विश्व कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioStar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है।
India vs Wales LIVE Score: भारत का पलड़ा भारी
पुरुष हॉकी में वेल्स के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और उसने सभी मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए चार मैचों में भारत ने हर बार जीत हासिल की है और इसकी शुरुआत 2014 में हुई पहली भिड़ंत से हुई थी। खास बात यह है कि वेल्स के खिलाफ भारत का एकमात्र वर्ल्ड कप मैच 2023 में ओडिशा में घरेलू मैदान पर खेला गया था। बाकी तीन मैच 2014, 2018 और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खेले गए थे।
India vs Wales LIVE Score: भारत बनाम वेल्स हॉकी मुकाबला
नमस्कार, जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारतीय टीम हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच वेल्स के खिलाफ खेल रही है और इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें।