Hockey World Cup 2026, India vs Wales LIVE Score: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में भारत का सामना वेल्स के साथ हो रहा है। भारत की तरफ से पहले क्वार्टर के 8वें मिनट में संजय राणा ने गोल किया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद पहले ही क्वार्टर में कप्तान हरमन सिंह ने 11वें मिनट में गोल किया और भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। पहले क्वार्टर में भारत ने वेल्स पर 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत कोई भी गोल नहीं कर पाया और टीम इंडिया की बढ़त 2-0 ही रही। यानी पहले हाफ के खेल के बाद भारत की बढ़त 2-0 रही।

तीसरे क्वार्टर में वेल्स ने कुछ बेहतरीन प्रयास किए, लेकिन ये टीम सफल नहीं हो पाई तो वहीं खेल के 42वें मिनट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने टीम के लिए तीसरा गोल दागा और भारत को 3-0 की बढ़त दिला दी। ये हरमनप्रीत सिंह का मैच में दूसरा गोल रहा। तीसरे क्वार्टर के बाद भारत ने वेल्स पर 3-0 की बढ़त बना ली थी।

भरत इस बार ग्रुप डी में है जिसमें भारत और वेल्स के अलावा इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम भी शामिल है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुआई में टीम की कोशिश होगी कि वो इस टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करें।

टूर्नामेंट के लिए भारत की तैयारियों से काफी उम्मीदें जगी हैं। भारतीय टीम ने FIH प्रो लीग के आखिरी चरण में बेहतर खेल दिखाया था और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी। ​​उन्होंने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को दो बार हराया था और शूटआउट में इंग्लैंड को भी मात दी थी। ये नतीजे इसलिए और भी अहम हो जाते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ही भारत के साथ एक ही ग्रुप में हैं।

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