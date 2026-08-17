Go to Live Updates

Hockey World Cup 2026, India vs England LIVE Score: भारतीय हॉकी टीम विश्व कप 2026 में अपना दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरी है। इस मुकाबले में जीत के साथ भारत की नजरें दूसरे राउंड में जगह बनाने पर होंगी। वहीं भारतीय हॉकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप में 32 साल का सूखा खत्म करने की भी कोशिश करेगी। विश्व कप में भारत ने आखिरी बार इंग्लैंड को 1994 में मात दी थी। इस टूर्नामेंट की बात करें तो भारतीय टीम ने वेल्स को 3-1 से हराकर अपना अभियान शुरू किया था। वहीं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज करते हुए विजयी शुरुआत की थी। अब दोनों टीमें पूल डी के इस मुकाबले में एम्सटेलवीन के वेगेनर स्टेडियम में आमने-सामने होंगी।

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का स्क्वाड

हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), मोहित शशिकुमार (गोलकीपर), सूरज करकेरा, मनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह, अभिषेक, मंदीप सिंह, हार्दिक सिंह, दिलप्रीत सिंह, सुमित वाल्मिकी, नीलकांत शर्मा, आदित्य लालागे, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, विवेक प्रसाद, सुखजीत सिंह, यशदीप सिवाच, संजय राणा, शिलानंद लाकड़ा, राजिंदर सिंह जूनियर।

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड

जेम्स अल्बरी, निक बंदुरक, विल कैलनन, हेनरी क्रॉफ्ट, बेन फॉक्स, जेम्स गैल, डेविड गुडफील्ड, सैम हूपर, जेम्स मजारेलो, टिम नर्स, निक पार्क, ओली पायने, फिल रोपर, स्टुअर्ट रशमेयर, लियाम सैनफोर्ड, टॉम सोर्सबी, ज़ैक वालेस (कप्तान), जैक वालर, सैम वार्ड, कॉनर विलियमसन।

Live Updates
19:22 (IST) 17 Aug 2026

हाफ टाइम के बाद भारत 2-1 से आगे

पहले क्वार्टर में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में बेहतरीन वापसी की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल दागा और स्कोर बराबर किया। इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने शानदार फील्ड गोल से भारत को 2-1 से बढ़त दिला दी।

19:14 (IST) 17 Aug 2026

GOAL!!! दिलप्रीत का गोल, भारत 2-1 से आगे

दिलप्रीत सिंह ने 25वें मिनट में गोल दागा और भारत को 2-1 से बढ़त दिला दी। यह इस विश्व कप में भारत का पहला फील्ड गोल भी रहा।

19:06 (IST) 17 Aug 2026
GOAL!!! हरमनप्रीत का गोल, भारत ने की बराबरी

भारत को रिव्यू के बाद 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला। इसके बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इसका बखूबी फायदा उठाया और स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। हॉकी विश्व कप में यह उनका 9वां गोल है।

19:03 (IST) 17 Aug 2026

दूसरा क्वार्टर शुरू, भारत की नजरें बराबरी पर

पहले क्वार्टर में भारतीय टीम ने 14वें मिनट में गोल कंसीड किया और पिछड़ गई। अब दूसरे क्वार्टर में हाफ टाइम तक भारत की नजरें स्कोर की बराबरी करने पर होंगी।

19:01 (IST) 17 Aug 2026

पहला क्वार्टर खत्म, भारत 0-1 से पीछे

पहला क्वार्टर यानी पहले 15 मिनट का खेल खत्म हो चुका है। इंग्लैंड के लिए निक बंदुरक ने पहला गोल दागा और बढ़त दिलाई। पहले क्वार्टर में भारतीय डिफेंस और अटैक थोड़ा कमजोर दिखा। यही कारण था कि पहले क्वार्टर के बाद भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ रही थी।

18:59 (IST) 17 Aug 2026

GOAL!!! इंग्लैंड ने 14वें मिनट में किया गोल

इंग्लैंड ने पहले क्वार्टर के 14वें मिनट में गोल करते हुए 1-0 से बढ़त बना ली है। निक बंदुरक ने इंग्लैंड टीम के लिए पहला स्कोर किया।

18:56 (IST) 17 Aug 2026

10' सुमित को मिला ग्रीन कार्ड

10वें मिनट में भारत के खिलाड़ी सुमित को ग्रीन कार्ड दिखाया गया और इंग्लैंड को पेनल्टी कार्नर मिला। इस कॉर्नर में इंग्लैंड गोल करने में नाकामयाब रही और भारतीय फैंस व टीम ने राहत की सांस ली।

18:52 (IST) 17 Aug 2026

7' जरमनप्रीत ने गंवाया मौका

7वें मिनट में भारत के पास मौका था. जरमनप्रीत राइट विंग पर गेंद को अच्छे से कंट्रोल करके एक शानदार मूव शुरू करते दिखे थे। उन्होंने गेंद को दिलप्रीत की तरफ बढ़ाते हैं, जो तेज़ी से मुड़कर ड्रिबल करते हुए अंदर आए। जरमनप्रीत उनके पीछे-पीछे गए और जब शिलानंद दिलप्रीत के पास को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो गेंद उछलकर जारमनप्रीत के पास आती है और वह बहुत ही अच्छी जगह से ज़ोरदार शॉट मारा, लेकिन गेंद बाहर चली गई।

18:47 (IST) 17 Aug 2026

5' मुकाबला शुरू, भारत 0- 0 इंग्लैंड

मुकाबला शुरू हो चुका है और पहले तीन मिनट में अभी टक्कर नजर आई है। हरमनप्रीत कौर ने 5वें मिनट में एक प्रयास किया लेकिन इंग्लैंड की डी से पहले ही बॉल पोजिशन गंवा दी।

18:31 (IST) 17 Aug 2026

IND vs SL: रविंद्र जडेजा के 350 विकेट पूरे; कपिल देव-इयान बॉथम के क्लब में शामिल, दुनिया के सिर्फ चौथे ऑलराउंडर

रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में 2 विकेट लेते ही इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट क्रिकेट में 4000 रनों के साथ 350 विकेट लेने वाले सिर्फ दुनिया के चौथे ऑलराउंडर बने। वहीं 350 टेस्ट विकेट लेने वाले वह पांचवें भारतीय गेंदबाज भी बन गए। ...और पढ़ें
18:31 (IST) 17 Aug 2026

भारत की शुरुआती प्लेइंग 11

मोहित शशिकुमार (गोलकीपर), सुमित वाल्मीकि, जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), संजय राणा, राजिंद्र सिंह जूनियर, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, अभिषेक, मंदीप सिंह, सुखजीत सिंह।

18:21 (IST) 17 Aug 2026

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से पीटा

इंग्लैंड की टीम ने भी इस टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की थी और पाकिस्तान को 4-1 से पीटा था। इंग्लैंड के लिए पहले मैच में स्टुअर्ट रशमेयर, सैम वार्ड, सैमुअल हूपर, जेम्स एलबरी ने 1-1 गोल दागा था।

18:19 (IST) 17 Aug 2026

भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने विश्व कप में वेल्स को हराकर विजयी शुरुआत की थी। 3-1 की इस जीत में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे थे, वहीं एक गोल भारत के लिए संजय ने किया था।

18:13 (IST) 17 Aug 2026

IND vs SL: गॉल टेस्ट में भारत को मिली 178 रन की बढ़त, श्रीलंका 284 पर सिमटी; सुतार ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट झटके

भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 284 रन पर सिमटी। मानव सुतार ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम किए। ...यहां पढ़ें
18:12 (IST) 17 Aug 2026

विश्व कप में भारत-इंग्लैंड का रिकॉर्ड

  • 1975: 2-1 से भारत जीता
  • 1978: 1-1 से मैच ड्रॉ
  • 1982: 4-2 से भारत जीता
  • 1994: 1-0 से भारत जीता
  • 2002: 3-2 से इंग्लैंड जीता
  • 2006: 3-2 से इंग्लैंड जीता
  • 2010: 3-2 से इंग्लैंड जीता
  • 2014: 2-1 से इंग्लैंड जीता
  • 2023: 0-0 से मैच ड्रॉ
    • 18:09 (IST) 17 Aug 2026

    32 साल का सूखा खत्म करने उतरेगा भारत

    भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप में आखिरी बार इंग्लैंड के 1994 में हराया था। 32 साल बाद अब टीम इंडिया की नजरें होंगी इस तीन दशक से ज्यादा के सूखे को खत्म करने पर।

    18:09 (IST) 17 Aug 2026

    कहां देख पाएंगे लाइव मैच?

    भारत में इस मैच को फैंस स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2 SD और HD चैनल पर देख सकते हैं। वहीं फ्री डिश वाले यूजर इस मुकाबले का लुत्फ डीडी स्पोर्ट्स पर भी उठा सकते हैं।

    18:08 (IST) 17 Aug 2026

    IND vs ENG: कब और कहां होगा मैच?

    भारत और इंग्लैंड के बीच हॉकी विश्व कप का यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले का आयोजन नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन स्थित वेगेनर स्टेडियम में हो रहा है।

    18:07 (IST) 17 Aug 2026

    नमस्कार

    नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको हॉकी विश्व कप 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले के सभी लाइव अपडेट्स जानने को मिलेंगे। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।