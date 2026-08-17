Hockey World Cup 2026, India vs England LIVE Score: भारतीय हॉकी टीम विश्व कप 2026 में अपना दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरी है। इस मुकाबले में जीत के साथ भारत की नजरें दूसरे राउंड में जगह बनाने पर होंगी। वहीं भारतीय हॉकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप में 32 साल का सूखा खत्म करने की भी कोशिश करेगी। विश्व कप में भारत ने आखिरी बार इंग्लैंड को 1994 में मात दी थी। इस टूर्नामेंट की बात करें तो भारतीय टीम ने वेल्स को 3-1 से हराकर अपना अभियान शुरू किया था। वहीं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज करते हुए विजयी शुरुआत की थी। अब दोनों टीमें पूल डी के इस मुकाबले में एम्सटेलवीन के वेगेनर स्टेडियम में आमने-सामने होंगी।

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का स्क्वाड

हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), मोहित शशिकुमार (गोलकीपर), सूरज करकेरा, मनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह, अभिषेक, मंदीप सिंह, हार्दिक सिंह, दिलप्रीत सिंह, सुमित वाल्मिकी, नीलकांत शर्मा, आदित्य लालागे, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, विवेक प्रसाद, सुखजीत सिंह, यशदीप सिवाच, संजय राणा, शिलानंद लाकड़ा, राजिंदर सिंह जूनियर।

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड

जेम्स अल्बरी, निक बंदुरक, विल कैलनन, हेनरी क्रॉफ्ट, बेन फॉक्स, जेम्स गैल, डेविड गुडफील्ड, सैम हूपर, जेम्स मजारेलो, टिम नर्स, निक पार्क, ओली पायने, फिल रोपर, स्टुअर्ट रशमेयर, लियाम सैनफोर्ड, टॉम सोर्सबी, ज़ैक वालेस (कप्तान), जैक वालर, सैम वार्ड, कॉनर विलियमसन।

Live Updates