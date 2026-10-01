Asian Games 2026, India vs Pakistan Semi Final Match: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया और शान के साथ फाइनल में जगह बना ली। भारत पहले दो क्वार्टर में शानदार खेल दिखाया और पाकिस्तान पर पूरी तरह से हावी रहा, लेकिन तीसरे और चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने भारत को कड़ी टक्कर दी। भारत ने किसी तरह से आखिरी पलों में दवाब से उबरते हुए गोल किया और जीत हासिल की।

पहले हाफ में भारत रहा आगे

इस खेल के पहले क्वार्टर में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। ये दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किया और 15 मिनट के खेल के बाद भारत की बढ़त 2-0 की रही तो वहीं दूसरे क्वार्टर में भारत की तरफ से एक गोल गया जबकि पाकिस्तान ने भी एक गोल किया और पहले हाफ यानी 30 मिनट के खेल के बाद भारत की बढ़त 3-1 की रही। भारत के लिए तीसरा गोल सुखजी सिंह ने किया जबकि पाकिस्तान के लिए पहला गोल टीम के कप्तान अबु मोहम्मद ने की।

दूसरे हाफ का खेल रहा रोमांचक

तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अटैकिंग रुख अपनाया और हरमनप्रीत सिंह की टीम थोड़ी परेशानी में दिखी। आखिरकार पाकिस्तान के लिए तीसरे क्वार्टर में हन्नान शाहीद ने टीम के लिए दूसरा गोल दागकर अंतर को कुछ कम किया, लेकिन तीसरे क्वार्टर के बाद भारत फिर भी 3-2 से आगे रहा। चौथे क्वार्टर में वाहिद राणा ने पाकिस्तान के लिए तीसरा गोल किया और पाकिस्तान ने 3-3 से बराबरी कर ली, लेकिन आखिरी पलों में (60वें मिनट में) अभिषेक ने फील्ड गोल करते हुए भारत को 4-3 से बढ़त दिला और भारत ने मैच जीत लिया।

रोहित-गिल बराबरी पर, कोहली नंबर 1; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 वनडे मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं जबकि चौके लगाने के मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)