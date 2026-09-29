समय खेल भारतीय खिलाड़ी/टीम मुकाबला/इवेंट पदक मुकाबला

सुबह 3:55 बजे से गोल्फ वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले — दिन 1 नहीं

सुबह 5:30 बजे से सेपकटकरॉ भारत महिला क्वाड्रेंट ग्रुप मैच नहीं

सुबह 5:30 बजे से ई-स्पोर्ट्स भारत लीग ऑफ लीजेंड्स ग्रुप मैच नहीं

सुबह 5:55 बजे तीरंदाजी भारत दक्षिण कोरिया के खिलाफ कंपाउंड महिला टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबला हां

सुबह 6:10 बजे शूटिंग अनीश भानवाला पुरुष 25 मीटर रैपिड व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज 1 नहीं

सुबह 6:30 बजे ट्रैक साइक्लिंग रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन नहीं

सुबह 6:30 बजे स्क्वैश भारत सिंगापुर के खिलाफ महिला टीम क्वार्टरफाइनल नहीं

सुबह 6:30 बजे शूटिंग भारत ट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन नहीं

सुबह 7:00 बजे ट्रैक साइक्लिंग सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का महिला कीरिन हीट्स नहीं

सुबह 7:00 बजे कैनो स्लालम प्रद्युम्न सिंह राठौड़, हितेश केवट पुरुष कयाक सिंगल सेमीफाइनल नहीं

सुबह 7:23 बजे कुश्ती निशा महिला फ्रीस्टाइल 68 किग्रा राउंड ऑफ 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हां

सुबह 7:30 बजे से सेलिंग माही वर्मा, मनु फ्रांसिस, प्रिंस कुरुसिंकल, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो, हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा विभिन्न सेलिंग रेस नहीं

सुबह 7:30 बजे से जूडो अस्मिता देव महिला 48 किग्रा एलिमिनेशन, रेपेचेज और पदक मुकाबले हां

सुबह 7:47 बजे से कुश्ती सुनील कुमार पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हां

सुबह 7:55 बजे तीरंदाजी भारत थाईलैंड के खिलाफ कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबला हां

सुबह 8:39 बजे से गोल्फ प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले — दिन 1 नहीं

सुबह 8:55 बजे कैनो स्लालम रीना सेन महिला कैनो सिंगल सेमीफाइनल नहीं

सुबह 10:15 बजे बॉक्सिंग प्रिया यांग चेंग्यू (चीन) के खिलाफ महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल हां

सुबह 10:45 बजे बॉक्सिंग लवलीना बोरगोहेन नताल्या बोगदानोवा के खिलाफ महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल हां

सुबह 10:55 बजे तीरंदाजी भारत दक्षिण कोरिया के खिलाफ कंपाउंड पुरुष टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबला हां

सुबह 11:00 बजे शूटिंग भारत ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल (अगर क्वालिफाई किया) हां

सुबह 11:00 बजे स्क्वैश भारत कुवैत के खिलाफ पुरुष टीम क्वार्टरफाइनल नहीं

दोपहर 12:00 बजे बॉक्सिंग कपिल पोखरिया तुराबेक खाबिबुल्लाएव (उज्बेकिस्तान) के खिलाफ पुरुष 90 किग्रा सेमीफाइनल हां

दोपहर 3:30 बजे से हॉकी भारत दक्षिण कोरिया के खिलाफ महिला सेमीफाइनल हां

शाम 4:36 बजे से स्पोर्ट क्लाइंबिंग जोगा पुरती महिला स्पीड 4 क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हां

समय घोषित नहीं टेनिस दक्षिणेश्वर सुरेश तेसुंग चुन-ह्सिन के खिलाफ पुरुष सिंगल्स तीसरा दौर नहीं

समय घोषित नहीं टेनिस सुमित नागल सर्गेई फोमिन के खिलाफ पुरुष सिंगल्स तीसरा दौर नहीं

समय घोषित नहीं टेनिस अनिरुद्ध चंद्रशेखर-एन श्रीराम बालाजी पुरुष डबल्स क्वार्टरफाइनल नहीं