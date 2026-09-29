एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन बुधवार (30 सितंबर) को भारतीय खिलाड़ी कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। एथलेटिक्स के इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन भारत के पास तीरंदाजी, स्क्वैश, रेसलिंग और दूसरे खेलों में मेडल जीतने के मौके हैं। भारत की कंपाउंड टीम टीम इवेंट के सेमीफाइनल में खेलेगी।

महिलाओं के ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में मंगलवार (29 सितंबर) को गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरू ढांडा मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और टीम इवेंट में फिर से हिस्सा लेंगी। महिला हॉकी टीम साउथ कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। मैच जीतने पर पदक सुनिश्चित हो जाएगी। नीचे एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत का शेड्यूल दिया गया है:

समयखेलभारतीय खिलाड़ी/टीममुकाबला/इवेंटपदक मुकाबला
सुबह 3:55 बजे सेगोल्फवीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधूपुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले — दिन 1नहीं
सुबह 5:30 बजे सेसेपकटकरॉभारतमहिला क्वाड्रेंट ग्रुप मैचनहीं
सुबह 5:30 बजे सेई-स्पोर्ट्सभारतलीग ऑफ लीजेंड्स ग्रुप मैचनहीं
सुबह 5:55 बजेतीरंदाजीभारतदक्षिण कोरिया के खिलाफ कंपाउंड महिला टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबलाहां
सुबह 6:10 बजेशूटिंगअनीश भानवालापुरुष 25 मीटर रैपिड व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज 1नहीं
सुबह 6:30 बजेट्रैक साइक्लिंगरोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहमपुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशननहीं
सुबह 6:30 बजेस्क्वैशभारतसिंगापुर के खिलाफ महिला टीम क्वार्टरफाइनलनहीं
सुबह 6:30 बजेशूटिंगभारतट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशननहीं
सुबह 7:00 बजेट्रैक साइक्लिंगसरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्कामहिला कीरिन हीट्सनहीं
सुबह 7:00 बजेकैनो स्लालमप्रद्युम्न सिंह राठौड़, हितेश केवटपुरुष कयाक सिंगल सेमीफाइनलनहीं
सुबह 7:23 बजेकुश्तीनिशामहिला फ्रीस्टाइल 68 किग्रा राउंड ऑफ 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनलहां
सुबह 7:30 बजे सेसेलिंगमाही वर्मा, मनु फ्रांसिस, प्रिंस कुरुसिंकल, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो, हर्षिता तोमर, शीतल वर्माविभिन्न सेलिंग रेसनहीं
सुबह 7:30 बजे सेजूडोअस्मिता देवमहिला 48 किग्रा एलिमिनेशन, रेपेचेज और पदक मुकाबलेहां
सुबह 7:47 बजे सेकुश्तीसुनील कुमारपुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनलहां
सुबह 7:55 बजेतीरंदाजीभारतथाईलैंड के खिलाफ कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबलाहां
सुबह 8:39 बजे सेगोल्फप्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोकमहिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले — दिन 1नहीं
सुबह 8:55 बजेकैनो स्लालमरीना सेनमहिला कैनो सिंगल सेमीफाइनलनहीं
सुबह 10:15 बजेबॉक्सिंगप्रियायांग चेंग्यू (चीन) के खिलाफ महिला 60 किग्रा सेमीफाइनलहां
सुबह 10:45 बजेबॉक्सिंगलवलीना बोरगोहेननताल्या बोगदानोवा के खिलाफ महिला 75 किग्रा सेमीफाइनलहां
सुबह 10:55 बजेतीरंदाजीभारतदक्षिण कोरिया के खिलाफ कंपाउंड पुरुष टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबलाहां
सुबह 11:00 बजेशूटिंगभारतट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल (अगर क्वालिफाई किया)हां
सुबह 11:00 बजेस्क्वैशभारतकुवैत के खिलाफ पुरुष टीम क्वार्टरफाइनलनहीं
दोपहर 12:00 बजेबॉक्सिंगकपिल पोखरियातुराबेक खाबिबुल्लाएव (उज्बेकिस्तान) के खिलाफ पुरुष 90 किग्रा सेमीफाइनलहां
दोपहर 3:30 बजे सेहॉकीभारतदक्षिण कोरिया के खिलाफ महिला सेमीफाइनलहां
शाम 4:36 बजे सेस्पोर्ट क्लाइंबिंगजोगा पुरतीमहिला स्पीड 4 क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनलहां
समय घोषित नहींटेनिसदक्षिणेश्वर सुरेशतेसुंग चुन-ह्सिन के खिलाफ पुरुष सिंगल्स तीसरा दौरनहीं
समय घोषित नहींटेनिससुमित नागलसर्गेई फोमिन के खिलाफ पुरुष सिंगल्स तीसरा दौरनहीं
समय घोषित नहींटेनिसअनिरुद्ध चंद्रशेखर-एन श्रीराम बालाजीपुरुष डबल्स क्वार्टरफाइनलनहीं
समय घोषित नहींटेनिसयुकी भांबरी-दक्षिणेश्वर सुरेशपुरुष डबल्स क्वार्टरफाइनलनहीं

भारत का एशियन गेम्स के 11वें दिन प्रदर्शन

भारत ने 2026 एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में अपने अभियान का अंत 24 पदक के साथ किया जिसमें एक स्वर्ण , नौ रजत और 14 कांस्य पदक शामिल थे। पूरी खबर पढ़ें