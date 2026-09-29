एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन बुधवार (30 सितंबर) को भारतीय खिलाड़ी कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। एथलेटिक्स के इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन भारत के पास तीरंदाजी, स्क्वैश, रेसलिंग और दूसरे खेलों में मेडल जीतने के मौके हैं। भारत की कंपाउंड टीम टीम इवेंट के सेमीफाइनल में खेलेगी।
महिलाओं के ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में मंगलवार (29 सितंबर) को गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरू ढांडा मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और टीम इवेंट में फिर से हिस्सा लेंगी। महिला हॉकी टीम साउथ कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। मैच जीतने पर पदक सुनिश्चित हो जाएगी। नीचे एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत का शेड्यूल दिया गया है:
|समय
|खेल
|भारतीय खिलाड़ी/टीम
|मुकाबला/इवेंट
|पदक मुकाबला
|सुबह 3:55 बजे से
|गोल्फ
|वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू
|पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले — दिन 1
|नहीं
|सुबह 5:30 बजे से
|सेपकटकरॉ
|भारत
|महिला क्वाड्रेंट ग्रुप मैच
|नहीं
|सुबह 5:30 बजे से
|ई-स्पोर्ट्स
|भारत
|लीग ऑफ लीजेंड्स ग्रुप मैच
|नहीं
|सुबह 5:55 बजे
|तीरंदाजी
|भारत
|दक्षिण कोरिया के खिलाफ कंपाउंड महिला टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबला
|हां
|सुबह 6:10 बजे
|शूटिंग
|अनीश भानवाला
|पुरुष 25 मीटर रैपिड व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज 1
|नहीं
|सुबह 6:30 बजे
|ट्रैक साइक्लिंग
|रोनाल्डो सिंह, डेविड बेकहम
|पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन
|नहीं
|सुबह 6:30 बजे
|स्क्वैश
|भारत
|सिंगापुर के खिलाफ महिला टीम क्वार्टरफाइनल
|नहीं
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|भारत
|ट्रैप मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन
|नहीं
|सुबह 7:00 बजे
|ट्रैक साइक्लिंग
|सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का
|महिला कीरिन हीट्स
|नहीं
|सुबह 7:00 बजे
|कैनो स्लालम
|प्रद्युम्न सिंह राठौड़, हितेश केवट
|पुरुष कयाक सिंगल सेमीफाइनल
|नहीं
|सुबह 7:23 बजे
|कुश्ती
|निशा
|महिला फ्रीस्टाइल 68 किग्रा राउंड ऑफ 16, क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल
|हां
|सुबह 7:30 बजे से
|सेलिंग
|माही वर्मा, मनु फ्रांसिस, प्रिंस कुरुसिंकल, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो, हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा
|विभिन्न सेलिंग रेस
|नहीं
|सुबह 7:30 बजे से
|जूडो
|अस्मिता देव
|महिला 48 किग्रा एलिमिनेशन, रेपेचेज और पदक मुकाबले
|हां
|सुबह 7:47 बजे से
|कुश्ती
|सुनील कुमार
|पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल
|हां
|सुबह 7:55 बजे
|तीरंदाजी
|भारत
|थाईलैंड के खिलाफ कंपाउंड मिक्स्ड टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबला
|हां
|सुबह 8:39 बजे से
|गोल्फ
|प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक
|महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले — दिन 1
|नहीं
|सुबह 8:55 बजे
|कैनो स्लालम
|रीना सेन
|महिला कैनो सिंगल सेमीफाइनल
|नहीं
|सुबह 10:15 बजे
|बॉक्सिंग
|प्रिया
|यांग चेंग्यू (चीन) के खिलाफ महिला 60 किग्रा सेमीफाइनल
|हां
|सुबह 10:45 बजे
|बॉक्सिंग
|लवलीना बोरगोहेन
|नताल्या बोगदानोवा के खिलाफ महिला 75 किग्रा सेमीफाइनल
|हां
|सुबह 10:55 बजे
|तीरंदाजी
|भारत
|दक्षिण कोरिया के खिलाफ कंपाउंड पुरुष टीम सेमीफाइनल, फिर कांस्य और स्वर्ण पदक मुकाबला
|हां
|सुबह 11:00 बजे
|शूटिंग
|भारत
|ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल (अगर क्वालिफाई किया)
|हां
|सुबह 11:00 बजे
|स्क्वैश
|भारत
|कुवैत के खिलाफ पुरुष टीम क्वार्टरफाइनल
|नहीं
|दोपहर 12:00 बजे
|बॉक्सिंग
|कपिल पोखरिया
|तुराबेक खाबिबुल्लाएव (उज्बेकिस्तान) के खिलाफ पुरुष 90 किग्रा सेमीफाइनल
|हां
|दोपहर 3:30 बजे से
|हॉकी
|भारत
|दक्षिण कोरिया के खिलाफ महिला सेमीफाइनल
|हां
|शाम 4:36 बजे से
|स्पोर्ट क्लाइंबिंग
|जोगा पुरती
|महिला स्पीड 4 क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल
|हां
|समय घोषित नहीं
|टेनिस
|दक्षिणेश्वर सुरेश
|तेसुंग चुन-ह्सिन के खिलाफ पुरुष सिंगल्स तीसरा दौर
|नहीं
|समय घोषित नहीं
|टेनिस
|सुमित नागल
|सर्गेई फोमिन के खिलाफ पुरुष सिंगल्स तीसरा दौर
|नहीं
|समय घोषित नहीं
|टेनिस
|अनिरुद्ध चंद्रशेखर-एन श्रीराम बालाजी
|पुरुष डबल्स क्वार्टरफाइनल
|नहीं
|समय घोषित नहीं
|टेनिस
|युकी भांबरी-दक्षिणेश्वर सुरेश
|पुरुष डबल्स क्वार्टरफाइनल
|नहीं
भारत का एशियन गेम्स के 11वें दिन प्रदर्शन
भारत ने 2026 एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में अपने अभियान का अंत 24 पदक के साथ किया जिसमें एक स्वर्ण , नौ रजत और 14 कांस्य पदक शामिल थे। पूरी खबर पढ़ें।