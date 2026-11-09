भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के लंबे दौर पर है, जहां टी20 के बाद अब वनडे सीरीज जारी है। इसी बीच अब ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता संजय 15 से 23 नवंबर तक न्यूजीलैंड दौरे पर तीन मैचों की शृंखला के लिए भारत की युवा पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी करेंगे। यह दौरा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा है।

भारतीय टीम 19, 21 और 22 नवंबर को ऑकलैंड के लॉयड एल्समोर हॉकी स्टेडियम में मेजबान टीम से भिड़ेगी। इस दौरे का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि साल 1926 में भारतीय सेना की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। उस टीम में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद भी शामिल थे। किसी भी खेल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली वह पहली भारतीय टीम थी। उसी ऐतिहासिक दौरे के 100 साल पूरे होने पर यह शृंखला खेली जा रही है।

हॉकी इंडिया ने सोमवार को 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इसमें अंडर-21 के उभरते खिलाड़ियों के साथ भारत ए टीम के खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। इस दौरे से युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। भारतीय टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा कि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसके घरेलू मैदान पर खेलना युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छा अनुभव होगा।

इससे कोचिंग स्टाफ को भी खिलाड़ियों की क्षमता परखने का मौका मिलेगा। फुल्टोन ने कहा,”टीम में कुछ उभरते अंडर-21 खिलाड़ियों के साथ भारत ए टीम के प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की यह शृंखला खिलाड़ियों को चुनौती देने और उनके खेल को परखने का सही मौका है।” हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों की 100 साल पुरानी खेल दोस्ती का जश्न मनाने के साथ युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी देगा।

भारतीय पुरुष युवा हॉकी टीम

गोलकीपर: मोहित एचएस, पवन

मोहित एचएस, पवन डिफेंस: संजय (कप्तान), नीलम संजीप खेस, शारदा नंद तिवारी, तालेम प्रियबर्ता, अनमोल एक्का और यशदीप सिवाच

संजय (कप्तान), नीलम संजीप खेस, शारदा नंद तिवारी, तालेम प्रियबर्ता, अनमोल एक्का और यशदीप सिवाच मिडफील्ड: अंगद बीर सिंह, आदित्य अर्जुन ललागे, रबीचंद्र सिंह, विष्णुकांत सिंह, मनमीत सिंह, रोसन कुजूर और वेंकटेश केंचे

अंगद बीर सिंह, आदित्य अर्जुन ललागे, रबीचंद्र सिंह, विष्णुकांत सिंह, मनमीत सिंह, रोसन कुजूर और वेंकटेश केंचे फॉरवर्ड: अजीत यादव, उत्तम सिंह, कार्थी सेल्वम, अर्शदीप सिंह और अराइजित सिंह हुंडल

The fixtures are out! 📅🏑



Here’s the schedule for the 2026 India/New Zealand Century of Sporting Unity Event to be held in Auckland as the two nations celebrate 100 years of sporting ties with an exciting three-match bilateral series. 🇮🇳🤝🇳🇿



Mark your calendars and get ready… pic.twitter.com/JkWmZ8JKAp — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 9, 2026

भारतीय हॉकी टीम ने छठी बार जीता एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में जापान को हराकर पूरी की हैट्रिक

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब छठी बार अपने नाम किया है। भारत ने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से मात देते हुए अजेय क्रम जारी रखा और खिताब जीता। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





