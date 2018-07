इस वक्त हर कोई भारत की युवा एथलीट हिमा दास की चर्चा कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी जिंदगी से जुड़ी कई प्रेरणादायक बातों और घटनाओं के बारे में बातें कर रहा है। ऐसा हो भी क्यों न, आखिर हिमा दास ने बहुत ही कम उम्र में बेहद शानदार कारनामा कर दिखाया है। आईएएएफ वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान हासिल किया है। फिनलैंड के टामपेर में 400 मीटर की रेस को 51.46 सेकेंड में पूरा कर गोल्ड पर कब्जा करने वाली हिमा की आंखों में से उस वक्त आंसू बहने लगे, जब पूरी दुनिया के सामने भारत का राष्ट्रगान बजाया गया।

टामपेर में प्रतियोगिता जीतने के बाद हिमा को गोल्ड मेडल पहनाया गया, उस वक्त भारत का राष्ट्रगान भी बजा और ‘जन गण मन’ की आवाज सुनने के साथ ही हिमा की आंखों में आंसू आ गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हिमा बेहद ही भावुक दिख रही हैं। एनडीटीवी के मुताबिक जब हिमा से सवाल किया गया कि राष्ट्रगान सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे, तब हिमा ने कहा, ‘मैं हमेशा से चाहती थी कि पूरी दुनिया के सामने भारत का राष्ट्रगान बजे और ऐसा हुआ, जिसकी वजह से मैं भावुक हो गई और रोने लगी।’

LIVE क्रिकेट स्कोर, India vs England Playing 11, 2nd ODI at Lords: आज हो सकती है भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टीम में वापसी

If this doesn’t move you, nothing will… pic.twitter.com/qBqP9yZaAd

— anand mahindra (@anandmahindra) July 13, 2018