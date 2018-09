भारतीय निशानेबाज हृदय हजारिका ने आईएसएसएफ विश्व कप (ISSF World Championship) में जूनियर 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले अकेले भारतीय हजारिका ने 627।3 का स्कोर किया। फाइनल में उनका और ईरान के मोहम्मद आमिर नेकूनाम का स्कोर 250।1 रहा। हजारिका ने शूट ऑफ में जीत दर्ज की। रूस के ग्रिगोरी शामाकोव को ब्रॉन्ज मेडल मिला। भारतीय टीम 1872।3 अंक लेकर चौथे स्थान पर रही जिसमें हजारिका, दिव्यांश पंवार और अर्जुन बाबुटा शामिल थे। सीनियर वर्ग में 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में भारत को निराशा हाथ लगी क्योंकि कोई भी भारतीय फाइनल में जगह नहीं बना सका। एशियाई खेलों के सिल्वर विजेता संजीव राजपूत 58वें स्थान पर रहे। स्वप्निल कुसाले 55वें और अखिल शेरोन 44वें स्थान पर रहे। भारतीय टीम 11वें स्थान पर रही।

16 yr old HRIDAY HAZARIKA is the new JUNIOR WORLD CHAMPION in 10m Air Rifle

Hriday shot a score of 250.1 in the finals & won the Gold in a thrilling shoot off!! #ISSFWCH

OGQ is very proud to support Hriday!

Congrats @OfficialNRAI @Media_SAI & coach Deepak Dubey pic.twitter.com/SlAECKlWOj

