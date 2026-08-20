Womens Hockey World Cup 2026: सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दौर में जगह बना ली यानी ये टीम अब टॉप-8 में पहुंच गई। ग्रुप डी लीग मुकाबले में भारत का सामना इंग्लैंड के साथ हुआ और भारत ने ये मैच ड्रॉ खेला यानी इस मैच में आखिरी मिनट तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाईं और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत का ये तीसरा लीग मैच था और भारत व इंग्लैंड दोनों टीमों को ही एक-एक अंक दिए गए।

भारत-इंग्लैंड मुकाबला ड्रॉ

इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद भारत के 3 मैचों में 4 अंक हुए और ये टीम आसानी से अगले दौर में पहुंच गई तो वहीं भारत के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद इंग्लैंड की टीम महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई। इंग्लैंड ने 3 मैचों में 3 अंक हासिल किए। भारत ने अपने 3 लीग मुकाबलों में से एक में जीत दर्ज की थी जबकि दो मैच भारत ने भी ड्रॉ खेले। ग्रुप डी में इस बार भारत के साथ चीन, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम थी जिसमें से चीन पहले ही दूसरे राउंड में पहुंच चुका था और वो 7 अंक के साथ ग्रुप डी की अंकतालिका में पहले नंबर पर भी रहा।

हमने आखिरी मिनट तक लड़ना नहीं छोड़ा

इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ खेलने का बाद भारतीय टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि शुरुआत में ही हमने तय किया था कि हम हर चीज के लिए लड़ेंगे। हमने एक टीम के तौर पर बहुत अच्छा डिफेंस किया। इंग्लैंड एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हमने आखिरी मिनट तक लड़ना नहीं छोड़ा। इंग्लैंड का पेनल्टी कॉर्नर अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा डिफेंस बहुत मजबूत था इसलिए मैं डिफेंस की तारीफ करना चाहती हूं। हम नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया (इन दोनों में से जिसके खिलाफ अगले राउंड में सामना हो) के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं। यह मैच खत्म हो गया है अब हमें आगे के लिए लड़ना है।

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