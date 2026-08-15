15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पूरे देशवासियों को शानदार तोहफा देते हुए हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले लीग मैच में वेल्स को हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत ग्रुप डी में हैं और भारत का पहला मैच वेल्स के साथ हुआ जिसमें टीम इंडिया को 3-1 से शानदार जीत मिली।

शुरुआत में खेल भारत के पक्ष में नहीं था और वेल्स ने गेंद पर अपना कब्जा जमाए रखा था और गोल करने का मौका भी बनाया, लेकिन जैसे ही भारत ने खेल में अपनी पकड़ बनाई उन्हें मौके मिलने लगे और उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर का पूरा फायदा उठाया। संजय राणा ने आठवें मिनट में जबरदस्त ड्रैग-फ्लिक से गतिरोध तोड़ा और भारत को शानदार बढ़त दिलाई। तीन मिनट बाद यानी 11वें मिनट में ही कप्तान हरमनप्रीत ने एक और पेनल्टी-कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया।

जीत से हुई भारत की शुरुआत, वेल्स 3-1 से हारा

भारत ने पहले क्वार्टर का समापन मजबूत स्थिति में किया साथ ही धीमी शुरुआत के बाद उन्होंने खेल पर अपना दबदबा बनाया और वर्ल्ड कप अभियान की शानदार जीत के साथ शुरुआत करने के लिए खुद को एक बेहतरीन मंच दिया। वेल्स ने मैच में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार भारत के डिफेंस को परेशान करने में संघर्ष करते रहे। दूसरे क्वार्टर में प्रिचर्ड गोल करने के बहुत करीब पहुंच गए थे और उन्होंने आगे बढ़ रहे गोलकीपर को तो छका दिया, लेकिन उनका शॉट गोलपोस्ट से टकरा गया। वहीं भारत ने अनुशासित खेल दिखाया और बॉल पर कब्जा करने की कोशिश करती रही।

हाफ-टाइम के बाद भी भारत ने दबाव बनाए रखा और आखिरकार 43वें मिनट में अपनी बढ़त 3-0 ली। एक और पेनल्टी कॉर्नर से हरमनप्रीत को मौका मिला और कप्तान ने कोई गलती नहीं की और उन्होंने जोरदार ड्रैग-फ्लिक से नेट में गेंद डालकर मैच का अपना दूसरा गोल किया। तीन गोल की बढ़त की वजह से भारत मैच के आखिरी पलों में खेल पर नियंत्रण बनाए रख सका, हालांकि वेल्स वापसी की कोशिश करता रहा। आखिरकार रिव्यू के बाद पेनल्टी-स्ट्रोक का फैसला आने पर 56वें ​​मिनट में सैम वेल्श ने एक गोल करके अंतर कम किया। हालांकि यह गोल इतनी देर से हुआ कि इससे मैच का नतीजा नहीं बदल सका।

वेल्स के खिलाफ कट-बैक और अटैकिंग मूव्स से कई मौके बनाने के बावजूद भारत और गोल कर सकता था, लेकिन उनका कुल मिलाकर प्रदर्शन एक अच्छी जीत हासिल करने के लिए काफी था। इस नतीजे से हरमनप्रीत और उनकी टीम को सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अगले ग्रुप डी मैच और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले जरूरी मोमेंटम मिला। वेल्स के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने दो गोल किए जबकि संजय राणा ने एक गोल किया।

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