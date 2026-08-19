India vs Pakistan, Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के अपने तीसरे लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया और अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ग्रुप डी के इस मुकाबले में भारत की शुरुआत बेहतरीन रही और पहले क्वार्टर में ही 2 गोल करते हुए भारत ने विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन फिर तीसरे और चौथे क्वार्टर में भारत ने बेहतरीन खेल के दम पर मैच जीत लिया।

इंग्लैंड से मिली हार के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार वापसी की और ग्रुप डी की अंकतालिका में 6 अंक के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया। यही नहीं इस जीत के साथ ही भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे चरण में भी पहुंच गया। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक ने 2-2 गोल किए जबकि हार्दिक सिंह ने एक गोल करने में सफलता हासिल की। वहीं इस हार के साथ ही पाकिस्तान की टीम हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई।

पहले क्वार्टर में पूरी तरह से हावी रहा भारत

भारतीय टीम पहले क्वार्टर में पाकिस्तान पर पूरी तरह से हावी रहा और खेल शुरू होने के तुरंत बाद यानी 5वें मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर के जरिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए पहला गोल कर दिया। इसके बाद 11वें मिनट में अभिषेक ने दूसरा गोल किया और भारत को 2-0 से आगे कर दिया। पहले क्वार्टर के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली थी।

दूसरे क्वार्टर में जारी रहा भारत का शानदार खेल, पाकिस्तान ने की वापसी

भारत का शानदार खेल दूसरे क्वार्टर में भी जारी रहा और भारत को चौथा पेनल्टी कॉर्नर 20वें मिनट में मिला। हालांकि भारत इसका फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन उसके ठीक बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए तीसरा गोल कर दिया जो फील्ड गोल था और भारत को 3-0 से आगे कर दिया। हरमनप्रीत सिंह का ये इस मैच में दूसरा गोल रहा। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और शाहिद हन्नान ने टीम के लिए पहला गोल दागा।

पाकिस्तान के पहले गोल के बाद भारत और आक्रामक हो गया और अभिषेक ने 24वें मिनट में फील्ड गोल करते हुए भारत को 4-1 की बढ़त दिला दी। पाकिस्तान को फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिला और 25वें मिनट में सुफियान खान ने गोल किया और स्कोर 2-4 कर दिया। दूसरे क्वार्टर यानी पहले हाफ के बाद भारत ने 4-2 की बढ़त पाकिस्तान पर बनाए रखा।

तीसरे क्वार्टर में भारत की बढ़त जारी

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने गजब का खेल दिखाया, लेकिन तीसरे क्वार्टर में भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला और फिर 34वें मिनट में हार्दिक सिंह ने आसान सा गोल करते हुए भारत को 5-2 की बढ़त दिला दी। भारत को 37वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत गोल नहीं कर पाया। भारत का ये 5वां पेनल्टी कॉर्नर था। हालांकि पाकिस्तान ने वापसी की काफी कोशिश की, लेकिन तीसरे क्वार्टर में ये टीम एक भी गोल नहीं कर पाई और भारत ने 5-2 की बढ़त बनाए रखी।

भारत ने पाकिस्तान को हराया

चौथे क्वार्टर में जैसे ही खेल की शुरुआत हुई पाकिस्तान के लिए 46वें मिनट में शाहिद हन्नान ने गोल किया और स्कोर को 3-5 कर दिया। इसके बाद भारत ने सावधानी से खेलना शुरू किया और शानदार डिफेंस के साथ-साथ गोल के प्रयास भी किए। पाकिस्तान की तरफ से चौथे क्वार्टर में गोल के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन भारतीय टीम ने इस टीम के मंसूबों पर पानी फेरते हुए आखिरी तक कोई गोल नहीं होने दिया और मैच को 5-3 से अपने नाम किया।

IND vs SL: मानव सुतार 10 विकेट लेकर बने नंबर 1, तोड़ा हरभजन सिंह का 18 साल पुराना रिकॉर्ड

भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच में मानव सुतार ने 10 विकेट लिए और उन्होंने हरभजन सिंह के 18 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मानव सुतार अब श्रीलंका की धरती टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय बन गए हैं। इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें