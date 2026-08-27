Hockey World Cup: महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में 5वें और छठे स्थान के लिए भारत का मुकाबला जर्मनी के साथ हुआ। इस मैच में सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और जर्मनी को हराते हुए 5वां स्थान हासिल किया। वहीं इस हार के बाद जर्मनी की टीम इस वर्ल्ड कप में छठे स्थान पर रही। 1974 में हुए पहले टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहने के बाद से यह इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा।

भारत को जर्मनी के खिलाफ जीत दिलाने में नवनीत कौर की बड़ी भूमिका रही जिन्होंने टीम के लिए दो अहम गोल किए जबकि इशिका ने एक गोल किया। वहीं जर्मनी की तरफ से इस मैच में एकमात्र गोल करने वाली खिलाड़ी क्रिंग्स रही जिन्होंने अपनी टीम के लिए आखिरी पलों में यानी खेल के 59वें मिनट में गोल किया। जर्मनी ने जीत का अंतर जरूर कम किया, लेकिन भारत को हराने में सफल नहीं हो पाई।

पहले हाफ तक नहीं हुआ कोई गोल

इस मैच के पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में किसी भी टीम को कोई गोल नहीं किया। पहले हाफ यानी खेल के पहले 30 मिनट के बाद दोनों टीमों का स्कोर 0-0 रहा था। हालांकि इस दौरान भारत को पहले क्वार्टर के दौरान 15वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन भारतीय टीम इस मौके को भुनाने से चूक गई थी। इसके बाद खेल के दूसरे क्वार्टर में 18वें मिनट में जर्मनी को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इस टीम को भी सफलता नहीं मिल पाई।

दूसरे हाफ में हुए कुल 4 गोल

पहले हाफ में भारतीय टीम खाली हाथ रही, लेकिन खेल के तीसरे क्वार्टर में भारत के लिए पहला गोल 43वें मिनट में इशिका ने किया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके ठीक बाद ही यानी 44वें मिनट में नवनीत ने गोल दागा और भारत 2-0 से आगे हो गया। तीसरे क्वार्टर के बाद भारत का स्कोर 2-0 रहा। इसके बाद चौथे क्वार्टर के 47वें मिनट में नवनीत ने टीम के लिए तीसरा गोल किया और भारत 3-0 से आगे होकर मजबूत स्थिति में आ गया। हालांकि जर्मनी की तरफ से चौथे क्वार्टर में 59वें मिनट में क्रिंग्स ने गोल करते हुए स्कोर को 3-1 कर दिया, लेकिन दूसरे हाफ के बाद यानी 60 मिनट का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर भारत के पक्ष में रहा।

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