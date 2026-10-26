Asian Champions Trophy Hockey 2026: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 हॉकी टूर्नामेंट का आगाज 27 अक्टूबर से पंजाब के जालंधर में होगा। गत चैंपियन भारतीय टीम घरेलू मैदान पर अपना खिताब बचाने उतरेगी। एशिया की छह प्रमुख पुरुष हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले जालंधर और मोहाली में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल पांच नवंबर 2026 को होगा।

भारतीय हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में जापान के आइची-नागोया में हुए एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उतर रही है। दस दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, चीन और बांग्लादेश की टीमें अपना-अपना भाग्य आजमाएंगी।

टूर्नामेंट के मैच पंजाब के दो अलग-अलग स्थानों पर खेले जाएंगे। लीग चरण के मैच 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

इसके बाद चार नवंबर को मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में क्लासिफिकेशन मैच और सेमीफाइनल खेले जाएंगे। फिर पांच नवंबर को ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) मैच और फाइनल मुकाबला होगा।

भारत टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम

भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है। उसने पांच बार खिताब जीता है। भारत ने 2011 में हुए पहले टूर्नामेंट को जीता था। इसके बाद 2016, 2018, 2023 और 2024 में भी ट्रॉफी अपने नाम की। साल 2018 का खिताब पाकिस्तान के साथ साझा किया गया था, क्योंकि बारिश के कारण फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया था।

इसमें छह टीमें सिंगल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। इसका मतलब हर टीम पांच लीग मैच खेलेगी। स्टैंडिंग में टॉप पर रहने वाली चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पहले सेमीफाइनल में पहले स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला चौथे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा।

दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें दूसरे सेमीफाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। टूर्नामेंट में तीन दिन रेस्ट डे (28 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 3 नवंबर) के होंगे।

अगर आप भारतीय हॉकी टीम के मैच देखना चाहते हैं तो यहां एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का पूरा शेड्यूल, भारत में लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी पर प्रसारण से जुड़ी जानकारी दी गई है।

भारत में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 हॉकी का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 हॉकी टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर उपलब्ध होगी। भारत में टीवी पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 (Star Sports Select 2) चैनल पर किया जाएगा।

हॉकी पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का शेड्यूल

तारीख, दिन मुकाबला समय 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार मलेशिया बनाम चीन दोपहर 1:00 बजे जापान बनाम साउथ कोरिया दोपहर 3:15 बजे उद्घाटन समारोह शाम 5:30 बजे भारत बनाम बांग्लादेश शाम 7:00 बजे 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार मलेशिया बनाम साउथ कोरिया दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश बनाम जापान शाम 4:45 बजे भारत बनाम चीन शाम 7:00 बजे 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार बांग्लादेश बनाम मलेशिया दोपहर 2:30 बजे दक्षिण कोरिया बनाम चीन शाम 4:45 बजे भारत बनाम जापान शाम 7:00 बजे 1 नवंबर 2026, रविवार साउथ कोरिया बनाम बांग्लादेश दोपहर 2:30 बजे चीन बनाम जापान शाम 4:45 बजे भारत बनाम मलेशिया शाम 7:00 बजे 2 नवंबर 2026, सोमवार चीन बनाम बांग्लादेश दोपहर 2:30 बजे जापान बनाम मलेशिया शाम 4:45 बजे भारत बनाम साउथ कोरिया शाम 7:00 बजे 4 नवंबर 2026, बुधवार पांचवें स्थान के लिए मुकाबला (पांचवें बनाम छठे स्थान की टीम) दोपहर 2:00 बजे पहला सेमीफाइनल (पहले बनाम चौथे स्थान की टीम) शाम 4:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल (दूसरे बनाम तीसरे स्थान की टीम) शाम 7:00 बजे 5 नवंबर 2026, गुरुवार कांस्य पदक का मुकाबला शाम 4:30 बजे फाइनल शाम 7:00 बजे

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पंजाब में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन ने हॉकी के दिग्गजों को पुराने दिन याद दिला दिए हैं। कभी साइकिल से भारत का मैच देखने पहुंचते थे गांव के लड़के, अब हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक देखने को लेकर उत्साह है। क्या स्टैंड्स में बैठा कोई बच्चा भारतीय हॉकी का अगला सितारा बनेगा? (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



