भारतीय हॉकी इस वक्त एक गलत वजह से चर्चा में है। दरअसल हॉकी इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न, अपने पद का दरुपयोग और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। इस तरह के आरोप के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर फिर से गंभीर चिताएं उठ खड़ी हुई है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक गुमनाम ईमेल शीर्ष अधिकारियों के पास भेजा गया है जिसमें इन आरोपों का जिक्र किया गया है। जिन अधिकारियों के पास ये मेल भेजा गया है उसमें हरि रंजन राव (निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण), कल्पना शर्मा (निदेशक, साई, आंतरिक शिकायत समिति) और दिलीप तिर्की (अध्यक्ष, हॉकी इंडिया) शामिल हैं।

अधिकारी पर लगाए गए हैं कई आरोप

अधिकारियों के पास भेजे गए ईमेल में हॉकी इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी पर महिला अधिकारियों, कोचों और खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था साथ ही ये भी बताया गया है कि उस अधिकारी ने खिलाड़ियों से अनुचित तस्वीरें भी मांगी थी। यही नहीं उस अधिकारी पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके निजी मेल-जोल के लिए मजबूर करने, बार-बार अवांछित कॉल करने और यहां तक कि करियर बर्बाद करने की धमकी देने के भी आरोप लगे हैं।

इस मेल में उस अधिकारी पर जबरन वसूली का भी आरोल लगाया गया है जिसमें उन्होंने कोचिंग और अन्य पेशेवर अवसरों के बदले पैसों की मांग की थी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने इस मामले पर कहा कि हमें एक गुमनाम शिकायत मिली है और हॉकी इंडिया में हम उत्पीड़न के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाएगी।

पहले भी हो चुकी है शिकायत

इस अधिकारी के खिलाफ यह पहली शिकायत नहीं है। साल 2023 में औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी जिसके बाद इस व्यक्ति ने तिर्की को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सूत्रों के मुताबिक कई पदाधिकारियों का समर्थन होने के बावजूद तकनीकी अधिकारियों ने उनके इस्तीफे के लिए जोर डाला था। इसके बाद सितंबर 2025 में उसे संगठन में वापस ले लिया गया। उस व्यक्ति का नाम अभी हॉकी इंडिया की समितियों की सूची में शामिल नहीं है, लेकिन पिछले महीने हैदराबाद में हुए विश्व कप क्वालिफायर के आधिकारिक कार्यक्रम में उसका नाम दिखाई दिया था।

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