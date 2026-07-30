भारतीय हॉकी टीम की पारंपरिक नीली जर्सी को केसरिया रंग में बदलने के हॉकी इंडिया के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूर्व भारतीय कप्तान विरेन रास्किन्हा ने कहा कि यह फैसला अजीब है। इसके जवाब में फेडरेशन ने दावा किया कि यह बदलाव खिलाड़ियों की ही सलाह पर किया गया था। रास्किन्हा ने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में इस फैसले को शर्मनाक बताया।

रास्किन्हा ने हॉकी इंडिया द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए उस क्लिप पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए जर्सी का अनावरण किया गया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे कहना होगा कि हॉकी इंडिया ने भारत के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह शर्मनाक है। भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीला रंग रही है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं ऐसे में नारंगी रंग का क्या तर्क है।

हॉकी इंडिया ने बताया क्यों बदला गया जर्सी का रंग

जर्सी बदलने को लेकर कई तरफ से आलोचना होने के बाद हॉकी इंडिया ने गुरुवार को एक बयान जारी किया। हॉकी इंडिया ने बयान में कहा कि यूनिफॉर्म का रंग बदलने का फैसला सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों की सलाह साथ ही उनसे विस्तार से बातचीत के आधार पर लिया गया था। इसकी मुख्य वजह तकनीकी थी और यह देखा गया कि नीली प्लेइंग यूनिफॉर्म, नीली सिंथेटिक प्लेइंग सतह के साथ घुल-मिल जाती थी या एक जैसी दिखती थी। यह सतह अब इंटरनेशनल हॉकी पिचों का स्टैंडर्ड रंग है। इस तरह एक जैसा दिखने के कारण खिलाड़ियों को मैदान पर साफ-साफ देखने में दिक्कत होती थी।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कोच और खिलाड़ियों ने पीले या केसरिया जैसे दूसरे रंगों का सुझाव दिया। अच्छी तरह सोचने-विचारने के बाद केसरिया रंग को चुना गया। तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के अलावा केसरिया रंग का बहुत महत्व भी है क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में से एक है और साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय हॉकी में जर्सी के रंग में बदलाव कोई नई बात नहीं है। समय-समय पर जरूरत और अन्य कारणों से राष्ट्रीय टीम की प्लेइंग किट का रंग बदला जाता रहा है।

हॉकी इंडिया ने आगे कहा कि 2014 हॉकी विश्व कप के दौरान टीम की जर्सी का रंग पीला कर दिया गया था और 2018 हॉकी विश्व कप के दौरान रंग को बदलकर आसमानी नीला कर दिया गया था साथ ही डिजाइन भी पूरी तरह से अलग था। केसरिया रंग में यह बदलाव कोच और खिलाड़ियों से मिली तकनीकी राय और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा होने के कारण इस रंग के प्रतीकात्मक महत्व, दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है।

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