हिमा दास ने एक और गोल्ड किया अपने नाम, 300 मीटर दौड़ में मारी बाजी

भारत के शीर्ष फर्राटा धावकों हिमा दास और मोहम्मद अनस ने चेक गणराज्य में एथलेटिकी मिटिनेक रीटर स्पर्धा में क्रमश: पुरुष और महिला 300 मीटर स्पर्धा में गोल्ड जीते। दो जुलाई से यूरोपीय स्पर्धाओं में यह हिमा का छठा गोल्ड मेडल है। इस स्पर्धा में हालांकि अधिकांश बड़े नामों ने हिस्सा नहीं लिया। हिमा ने शनिवार को गोल्ड मेडल जीतने के बाद ट्वीट किया, ‘‘चेक गणराज्य में आज एथलेटिकी मिटिनेक रीटर 2019 में 300 मीटर स्पर्धा में शीर्ष पर रही।’’ दूसरी तरफ अनस ने पुरुष 300 मीटर दौड़ 32 . 41 सेकेंड के समय के साथ जीती। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘चेक गणराज्य में एथलेटिकी मिटिनेक रीटर 2019 में पुरुष 300 मीटर का गोल्ड मेडल 32 .41 सेकेंड के समय के साथ जीतने की खुशी है।’’ राष्ट्रीय रिकार्ड धारक अनस सितंबर-अक्टूबर में दोहा में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर स्पर्धा के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं जबकि हिमा ने अब तक ऐसा नहीं किया है।

Finished on the top in 300 m in the Athleticky Mitink Reiter 2019 today in Czech Republic pic.twitter.com/yY0yO5xTfb

— Hima MON JAI (@HimaDas8) August 17, 2019