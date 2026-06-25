ब्राजील ने यूएसए के मियामी स्टेडियम में खेले गए अपने आखिरी ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की और ग्रुप सी में टॉप स्थान हासिल किया। ब्राजील को जीत दिलाने में विनिसियस जूनियर के दो गोल का अहम योगदान रहा जबकि मैथियस कुन्हा ने भी टीम के लिए एक गोल किया और सेलेकाओ (ब्राजील की टीम) को ग्रुप में टॉप पर पहुंचाने में मदद की। यह 12वीं बार था जब ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप में टॉप पर रहते हुए अपने पहले लीग स्टेज का समापन किया। नेमार इस मैच में कोई गोल नहीं कर पाए।

विनी ने किए दो गोल

विनी (विनिसियस जूनियर) ने स्कॉटलैंड के खिलाफ दो गोल किए और इसके बाद वो साल 2002 में रिवाल्डो और रोनाल्डो के बाद फीफा वर्ल्ड कप के तीनों ग्रुप मैच में गोल करने वाले ब्राजीलियाई खिलाड़ी बने। वह उस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें महान खिलाड़ी रोमारियो और जैरजिन्हो भी शामिल हैं। विनिसियस ने इस टूर्नामेंट में अपना गोल करने का सिलसिला मोरक्को के खिलाफ ग्रुप-स्टेज के पहले मैच से शुरू किया, जो 1-1 से ड्रॉ रहा था।

3-0 से जीता ब्राजील

इसके बाद उन्होंने हैती के खिलाफ 3-0 की आसान जीत में भी गोल किया। रियल मैड्रिड के इस फॉरवर्ड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ ब्राजील के आखिरी ग्रुप मैच में गोल करके हर ग्रुप मैच में गोल करने का शानदार रिकॉर्ड पूरा किया। उन्होंने गोलकीपर एंगस गन को आसानी से छकाया और फिर बिना किसी रुकावट के खाली नेट में गेंद डाल दी। कुछ ही देर बाद विनीसियस ने एक और गोल कर दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे अमान्य करार दिया। उनका मानना ​​था कि गोल से ठीक पहले विनीसियस ने जैक हेंड्री के साथ फाउल किया था और गेंद पर कब्जा करने से पहले उन्होंने डिफेंडर के पैर में टक्कर मारी थी।

जीत का दावेदार है ब्राजील

इसके बाद बिना हिम्मत हारे विनीसियस ने पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में फिर से गोल किया। दूर वाले पोस्ट के पास हवा में उछलकर उन्होंने एक शानदार हेडर से क्रॉस को गोल में बदल दिया, जिससे ब्राजील के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। खास बात यह है कि जब भी किसी ब्राजीलियाई खिलाड़ी ने टीम के ग्रुप-स्टेज के तीनों मैचों में गोल किया है तो ‘सेलेसाओ’ (ब्राजीलियाई टीम) ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है और यह सिलसिला आज भी कायम है। ब्राजील को इस बार भी जीत का बड़ा दावेदार माना जा रहा है।

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