फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है और 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में अब सिर्फ चार टीमें बची हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के साथ-साथ इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और इनमें से कोई एक ही इस बार चैंपियन बनेगा। इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले भारतीय समय के मुताबिक कितने बजे और किस दिन खेले जाएंगे इसके बारे में जानिए।

अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड के साथ

लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के लिए सेमीफाइनल तक का सफर जबरदस्त रहा है जिसमें एक्स्ट्रा-टाइम में टिके रहना, शानदार रणनीति और खिलाड़ियों के व्यक्तिगत कमाल के पल शामिल रहे हैं। अब उनका मुकाबला इंग्लैंड से होगा जिसने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उसे सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत राउंड ऑफ 16 में मिली जहां उन्होंने विरोधी दर्शकों के बीच मेक्सिको को हराया। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड, नॉर्वे से एक गोल से पीछे चल रहा था लेकिन जूड बेलिंगहम के शानदार खेल की बदौलत वापसी करते हुए जीत हासिल की।

फ्रांस और स्पेन में होगी भिड़ंत

डलास में फ्रांस और स्पेन का सेमीफाइनल मुकाबला होगा। किलियन एम्बाप्पे की टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही है और अब तक की सबसे असरदार टीम मानी जा रही है। स्पेन ने अपने खास अंदाज में लगातार पासिंग और अहम मौकों पर गोल करने की काबिलियत दिखाई है। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को हराया और फिर क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से मात दी थी। हालांकि स्पेन का प्रदर्शन भी अब तक दमदार रहा है और फ्रांस की टीम को इस टीम से कड़ी टक्कर मिलने की पूरी उम्मीद है।

मेसी का लक्ष्य आत्मविश्वास से भरी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अर्जेंटीना के खिताब बचाने की उम्मीद को जिंदा रखना होगा, जबकि एमबाप्पे की फ्रांस और शानदार फॉर्म में चल रही स्पेन की टीम फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए भिड़ेंगी। बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी रणनीतिक दांव-पेच और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बेहद करीब होने के कारण हर पल हर टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अब देखना ये है कि इन चारों में से कौन टीम बाजी मारती है और चैंपियन बनती है।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल का शेड्यूल:

फ्रांस बनाम स्पेन

तारीख और समय: बुधवार, 15 जुलाई 2026 को रात 12:30 बजे IST | वेन्यू: डलास स्टेडियम

इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना

तारीख और समय: गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को रात 12:30 बजे IST | वेन्यू: अटलांटा स्टेडियम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट

फैंस Unite8 स्पोर्ट्स चैनलों पर दोनों सेमीफाइनल मैच लाइव देख सकते हैं साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 पर उपलब्ध है।

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