फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए के मुकाबले में मैक्सिको की भिड़ंत साउथ कोरिया के साथ हुई। इस मैच को मैक्सिको ने 1-0 से जीत लिया और दूसरे दौर में यानी राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई। इस मुकाबले में मैक्सिको के लिए एकमात्र गोल लुइस रोमो ने 50वें मिनट में किया। ये मैक्सिको की लगातार दूसरी जीत रही जबकि साउथ कोरिया की 2 मैचों में ये पहली हार रही। मैक्सिको के अब 6 अंक हैं जबकि साउथ कोरिया के 3 अंक हैं।

मैक्सिको को मिली 1-0 से जीत, दूसरे दौर में पहुंचा

दोनों टीमों के बीच खेला गया ये मैच काफी रोमांचक रहा जिसके पहले हाफ में दोनों टीमों को मौके मिले, लेकिन किसी की तरफ से कोई गोल नहीं हो पाया। हालांकि मैक्सिको ने ज्यादा पजेशन हासिल किया जबकि साउथ कोरिया ने सोन ह्युंग-मिन और कंपनी के जरिए काउंटर पर खतरा पैदा किया। दोनों टीमों की तरफ से किया गया प्रयास विफल रहा और पहले हाफ का खेल बिना किसी गोल के समाप्त हुआ।

इस मैच में दूसरे हाफ का खेल शुरू हुए 5 मिनट ही हुए थे कि कोरियाई गोलकीपर किम सेउंग-ग्यू ने अपने ही गोल के पास एक बड़ी गलती की, जिससे लुइस रोमो (50वें मिनट) ने गोल कर दिया और मैक्सिको को बढ़त दिला दी। साउथ कोरिया ने इसके बाद जोरदार हमला किया और गोल करनने की लगातार कई कोशिशें भी की, लेकिन मैक्सिको के गोल कीपर और डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया।

साउथ कोरिया की तरफ से दूसरे हाफ के 76वें मिनट में ह्वांग ही-चान एक शानदार मौका चूक गए जबकि ली कांग-इन और चो गु-सुंग ने मैक्सिको के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा। मैच का अहम मोड़ 87वें मिनट में आया, जब गोलकीपर राउल रंगेल ने चो के हेडर को रोकने के लिए बहुत करीब से एक शानदार बचाव किया। मैक्सिको ने छह मिनट के स्टॉपेज टाइम में खुद को बचाए रखा और क्वालिफिकेशन पक्का किया, जबकि दक्षिण कोरिया चूके हुए मौकों और एक निर्णायक गलती पर पछताता रह गया।

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