2026 FIFA World Cup Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार (13 जून) को मेजबान कनाडा अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप बी में बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ करेगा। कनाडा का यह तीसरा वर्ल्ड कप है। वह दो वर्ल्ड कप 1986 में मैक्सिको और 2022 में कतर में खेला। दोनों बार वह ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। कनाडा ने पिछले दो वर्ल्ड कप में छह मैच खेले हैं और सभी में हार का सामना किया। उसने दो गोल किए और 12 खाए। बोस्निया और हर्जेगोविना की बात करें तो उसने इटली जैसी टीम को फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने से रोक दिया।

अमेरिका शनिवार को अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप डी में पैराग्वे के खिलाफ करेगा। दोनों टीमें नवंबर 2025 में पिछली बार भिड़ी थीं। पेन्सिलवेनिया में अमेरिका ने 2-1 से जीत हासिल की थी। पैराग्वे 2010 में साउथ अफ्रीका के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है।

कनाडा-बोस्निया हर्जेगोविना लाइव टेलीकास्ट स्ट्रीमिंग डिटेल्स

ग्रुप: B

दिन: शनिवार, 13 जून

मैच शुरू होने का समय: भारतीय समयानुसार 12:30 (शुक्रवार को स्थानीय समय के हिसाब से 3:00 PM)

जगह: बीएमओ फील्ड, टोरंटो।

अमेरिका-पैराग्वे लाइव टेलीकास्ट स्ट्रीमिंग डिटेल्स

ग्रुप: D

दिन: शनिवार, 13 जून

मैच शुरू होने का समय: भारतीय समयानुसार 6:30 (शुक्रवार को को स्थानीय समय के हिसाब से 6:00 PM)

जगह: लॉस एंजिल्स स्टेडियम, इंगलवुड।

भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 कैसे देखें

भारत में फैंस ZEE5 वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 लाइव देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। टूर्नामेंट का टेलीविजन कवरेज Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनल पर उपलब्ध होगा।

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