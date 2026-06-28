अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जॉर्डन के खिलाफ हुए मैच में इतिहास रच दिया। मेसी अब फीफा वर्ल्ड कप में लगातार सात सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। 39 साल के मेसी ने ये कामयाबी ग्रुप जे के आखिरी लीग मुकाबले के दौरान हासिल की। इस मैच में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया।

मेसी ने किया फीफा वर्ल्ड कप 2026 में छठा गोल

मेसी जॉर्डन के खिलाफ हुए लीग मैच में 60वें मिनट में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे और अपनी छाप छोड़ने के लिए उन्होंने सिर्फ 20 मिनट लिए। उन्होंने इस मैच में 80वें मिनट में टीम के लिए गोल किया फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना छठा गोल किया साथ ही लगातार सात वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने का अपना अनोखा सिलसिला जारी रखा।

मेसी ने रच दिया इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना के आखिरी चार मैचों के दौरान मेसी ने नॉकआउट स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और क्रोएशिया के खिलाफ एक-एक गोल किया था और फिर 18 दिसंबर 2022 को लुसैल स्टेडियम में फ्रांस के खिलाफ फाइनल में दो गोल किए थे। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ गोल की हैट्रिक लगाई और 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल किए और 27 जून को जॉर्डन के खिलाफ एक गोल किया।

लगातार 6 या उससे ज्यादा FIFA वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी देश मैच गोल सीजन लियोनेल मेसी अर्जेंटीना 7 11 2022, 2026 जस्ट फोंटेन फ्रांस 6 13 1958 जैरजिन्हो ब्राजील 6 7 1970

साल 1958 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस के स्ट्राइकर जस्ट फोंटेन ने लगातार छह मैचों में गोल किए थे। उस टूर्नामेंट के दौरान फोंटेन ने ग्रुप 2 में पैराग्वे और यूगोस्लाविया के खिलाफ फ्रांस के शुरुआती दोनों मैचों में दो-दो गोल किए। इसके बाद उन्होंने ग्रुप 2 के तीसरे मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ एक गोल किया और नॉर्दर्न आयरलैंड के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल में दो गोल किए। सेमीफाइनल में फ्रांस को ब्राजील से 2-5 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उस मैच में भी फोंटेन ने गोल किया। इसके बाद उन्होंने तीसरे स्थान के लिए खेले गए प्लेऑफ मैच में वेस्ट जर्मनी के खिलाफ चार गोल किए और छह मैचों में कुल 13 गोल के शानदार रिकॉर्ड के साथ टूर्नामेंट का समापन किया।

1970 के फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील के फॉरवर्ड जैरजिन्हो ने भी लगातार छह मैचों में गोल किए। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ ब्राजील के शुरुआती ग्रुप सी मैच में दो गोल किए और फिर इंग्लैंड और रोमानिया के खिलाफ अगले दो ग्रुप-स्टेज मैचों में एक-एक गोल किया था।

7 – Lionel Messi is the first player to score in seven consecutive FIFA World Cup appearances (last 4 in 2022, first 3 in 2026).



Inevitable. pic.twitter.com/RtmZ0di7wS — OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 28, 2026

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