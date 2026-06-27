FIFA World Cup 2026: केप वर्डे फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया और ये टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट में पहुंचने वाला आबादी के लिहाज से सबसे छोटा देश बन गया। केप वर्डे ने नॉकआउट (दूसरे राउंड) में तब जगह बनाई जबर सऊदी अरब के साथ इस टीम का मैच ड्रॉ रहा और उरुग्वे को स्पेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। केप वर्डे को अब अगले राउंड में अर्जेंटीना के खिलाफ मैच खेलना है।
केप वर्डे ने दूसरे दौर में बनाई जगह
केप वर्डे ने अपने ग्रुप स्टेज के सभी तीनों मैच ड्रॉ खेले और इसकी वजह से ये टीम अपने ग्रुप में तीन अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस ग्रुप में स्पेन पहले स्थान पर रहा जिसने उरुग्वे को 1-0 से हराया और ये टीम भी अगले दौर में पहुंच गई। दो बार की वर्ल्ड कप विजेता उरुग्वे जिसे पिछले रविवार को अपने दूसरे मैच में केप वर्डे ने चौंकाते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया था सिर्फ दो अंक हासिल करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
केप वर्डे ने लीग स्टेज में अपना तीसरा मैच सऊदी अरब के खिलाफ खेला और ये मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। इस जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया साथ ही इस टीम को अगले दौर में पहुंचने की भी बड़ी खुशी हासिल हुई। इस टीम ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का गौरव हासिल किया। फीफी वर्ल्ड कप के इतिहास में आबादी के लिहाज से तीसरी सबसे छोटी टीम केप वर्डे के फुटबॉलर इस मैच के बाद रो पड़े।
सऊदी अरब के खिलाफ मैच समाप्त होने के बाद केप वर्डे ने कुछ पल तक इंतजार किया और फिर जैसे ही इस टीम को उरुग्वे पर स्पेन की जीत की खबर मिली वो जश्न में डूब गए। टीम के कोच बुबिस्टा ने कहा कि हमारे मन में यह बात थी कि हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हमें लगा कि टीम पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए बहुत उत्सुक थी। हमें इस मुकाम तक पहुंचने पर गर्व है और हमने फिर से दुनिया को दिखा दिया है कि हम भले ही एक छोटा देश हैं, लेकिन हम अपनी चाहत के लिए लड़ते हैं।
वैभव को प्लेइंग 11 में नहीं दूंगा जगह, संजू के खराब प्रदर्शन के बाद भी पूर्व भारतीय खिलाडी ने उन्हें किया सपोर्ट
संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में निराश किया, लेकिन इसके बावजूद पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने उनका समर्थन किया और कहा कि मैं संजू और इशान को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं करूंगा और वैभव को फिलहाल अंतिम ग्यारह में जगह नहीं दूंगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)