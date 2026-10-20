जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में हिस्सा लेने वाले भारत के राइफल शूटर स्वरूप उन्हालकर ने जनसत्ता से खास बातचीत की। उन्होंने मंगलवार को एक विशेष बातचीत में जहां अपने सफर के बारे में कई बातें बताईं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि खेल के साथ-साथ भाग्य भी जरूरी होता है और कुछ व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। स्वरूप ने जापान में आर-1, 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में भाग लिया था। पैरा खिलाड़ी का अभियान फाइनल में चौथे स्थान के साथ सोमवार को समाप्त हुआ।

स्वरूप ने अपनी स्पर्धा के बारे में कहा,”खेल अच्छा चल रहा था, मैं पदक की दौड़ में था। पर दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों ने 10.9 के स्कोर पर निशाना लगाया। मैं भी 10.5 से ऊपर चल रहा था, बस आखिरी निशाना 9.9 चला गया और पूरा खेल हाथ से निकल गया।”

उन्होंने आगे अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि, 2008 में जब मैं 20 वर्ष का था तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। माता-पिता ने मेरे लिए एक मोटर साइकिल खरीदी और कहा कि बाहर की दुनिया देखो और अपनी जिंदगी जियो। ऐसे घर में कैद रहने से जिंदगी का सफर पूरा नहीं होगा। तभी मेरी जिंदगी में नया मोड़ आया।

अभिनव बिंद्रा से मिली प्रेरणा

स्वरूप ने बताया,”20 साल की उम्र में जब मैं जीवन में अपना लक्ष्य खोज रहा था, तभी बीजिंग में अभिनव बिंद्रा को पदक जीतते देखा। फिर 2008 में मैंने कोल्हापुर के निशानेबाजी केंद्र में कदम रखा। निशानेबाजी की प्रक्रिया समझी, उसके बाद बारीकियों को देखा और समझा, फिर राष्ट्रीय टूर्नामेंट से लेकर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट तक का सफर तय किया।”

स्वरूप ने कला स्नातक तक शिक्षा ली है और आज महाराष्ट्र शासन में सहायक क्रीड़ा निदेशक के पद पर सेवारत हैं। वर्तमान में वे पुणे के बालेवाड़ी में निवास करते हैं। पिछले 18 वर्षों में उन्होंने छह राष्ट्रीय चैंपियनशिप सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया है। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 पैरालंपिक में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। 2023 में उन्होंने पैरालिंपिक कोटा हासिल किया था और वह खेलो इंडिया का भी हिस्सा हैं।

स्वरूप का विवाह 2022 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी रोमी उन्हालकर को भी निशानेबाजी में प्रशिक्षण दिलाया। एक पैर से दिव्यांग रोमी ने 2022 में निशानेबाजी शुरू की और अब तक कोरिया और दुबई में दो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं खेल चुकी हैं।

स्वरूप ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल

स्वरूप ने कुछ व्यवस्थाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,”सबसे बड़ी कमी प्रशिक्षकों की है। पांच राइफल निशानेबाजों पर एक ही कोच है, ऐसी स्थिति में तकनीक और मानसिक संतुलन दोनों पर काम करना कठिन हो जाता है। उनके अनुसार, तकनीकी प्रशिक्षण के बाद मानसिक प्रशिक्षक सबसे जरूरी है। प्रमुख कोच जेपी नौटियाल की वजह से खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे 2017 से टीम से जुड़े हुए हैं और तब से लेकर अब तक पैरालिंपिक और एशियाई पैरा खेलों में पदकों की बढ़ोतरी हुई है।”

दूसरी ओर उन्होंने पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर का उदाहरण देते हुए कहा,”मुख्य कोच का साथ नहीं होने से दिग्गज से दिग्गज खिलाड़ी भी पदक जीतने से विफल हो जाता है। उन्होंने कहा, इतने सालों से नौटियाल सर टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर बिना कोई कारण के नाम हटा देना, इसका खिलाड़ियों के मानसिक संतुलन पर भी असर पड़ा है। अगर पोडियम के अंदर कोई समस्या होती है तो प्रमुख कोच अपनी बात रखते हैं। उन्हें सालों का तजुर्बा है, वह हर खिलाड़ी का खेल बारीकी से देखते हैं, पर वह जापान में हैं, लेकिन पोडियम के अंदर नहीं, दर्शक दीर्घा में बैठे हैं।”

39 वर्षीय खिलाड़ी ने यह भी कहा,”जापान आने से पहले हम सब मिलकर दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलने गए और मुख्य कोच को टीम में फिर से शामिल करने की बात रखी, पर वहां से निराशा हाथ लगी।” जेपी नौटियाल पर कुछ बच्चों ने इनाम की राशि में कुछ फीसदी लेने का आरोप लगाया था, पर स्वरूप ने इन आरोपों को निराधार बताया।

Exclusive: डेढ़ करोड़ बच्चों तक पहुंच, 10 शहरों में टूर्नामेंट: भारत में बास्केटबॉल का आधार मजबूत करने में जुटा NBA

भारत में बास्केटबॉल को ग्रासरूट स्तर पर मजबूत करने के लिए NBA जूनियर खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ने के अवसर देने पर काम कर रहा है। 10 शहरों में आयोजित एसीजी जूनियर एनबीए 3v3 नेशनल टूर्नामेंट के जरिये अंडर-16 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। NBA इंडिया के कंट्री हेड सनी मलिक ने जनसत्ता से बातचीत में बताया कि जूनियर NBA कार्यक्रम अब तक करीब डेढ़ करोड़ बच्चों तक पहुंच चुका है और लगभग 15 हजार कोचों को प्रशिक्षित किया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





