श्रीशंकर मुरली ने बुधवार (29 जून) को 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की लॉन्ग जंप में 8.09 मीटर की जंप लगाकर सिल्वर मेडल जीता। आखिरी जंप के बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) से समर्थित श्रीशंकर काफी निराश दिखे। वह अपने कोच से बात भी कर रहे थे। उन्हें गोल्ड न जीत पाने का मलाल रह गया। जमैका के ताजय गेल ने 8.15 मीटर की जंप के साथ गोल्ड अपने नाम किया।

लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने के बाद केरल के पलक्कड़ के रहने वाले श्रीशंकर मुरली ने जनसत्ता से कहा कि वह गोल्ड से 6 सेंटीमीटर से चूक गए, लेकिन लॉन्ग जंप में 6 सेंटीमीटर बहुत होता है। चौथे राउंड में उन्होंने अच्छी दूरी नापी थी, लेकिन इसे फाउल करार दे दिया गया। मुरली जानते हैं कि वह जंप लगा सकते हैं। बड़े दिन ऐसा न कर पाने का उन्हें मलाल रह गया।

श्रीशंकर मुरली ने क्या कहा

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीशंकर मुरली ने कहा, ‘गोल्ड तो बस 6 सेंटीमीटर से रह गया, लेकिन लॉन्ग जंप में 6 सेंटीमीटर काफी दूरी होती है। लेकिन मुझे पता था कि मैं एक बड़ा जंप लगा सकता हूं। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए मैं थोड़ा निराश था। चौथे राउंड में मैंने जो जंप लगाया था, उनमें से एक काफी दूर था, लेकिन उसे फाउल करार दिया गया। मुझे पता था कि मैं जंप लगा सकता हूं, लेकिन मैं उस दिन इसे नहीं लगा सका जब इसकी जरूरत थी। इसलिए, यह मेरे लिए काफी निराशाजनक था, लेकिन हम अगले कॉम्पिटिशन में कर लेंगे।’

श्रीशंकर मुरली को हो गई थी घुटने की दिक्कत

श्रीशंकर मुरली ने 2022 में बर्मिंघम में हुए पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 8.08 मीटर की जंप के साथ सिल्वर मेडल जीता था। वह 2023 एशियन गेम्स में भी सिल्वर जीते थे। इसके बाद उनके करियर में काफी मुश्किल पल आया। उनके घुटने में दिक्कत हो गई थी, जिससे वह टेक-ऑफ करते हैं। इसके कारण वह 2024 पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए थे। अपेंडिक्स सर्जरी की वजह से वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 एडिशन में नहीं खेल पाए थे।

चोट से उबरने के बाद श्रीशंकर का पहला बड़ा पदक

घुटने की चोट से एक साल पहले वापसी करने के बाद ग्लासगो में रजत पदक श्रीशंकर का पहला बड़ा पदक है। केरल के एथलीट के लिए यह मेडल एक अच्छी वापसी है, जो इस साल लगातार 8 मीटर से ऊपर कूद रहे हैं। उन्होंने भुवनेश्वर में नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.38 मीटर का सीजन बेस्ट का रिकॉर्ड बनाया। श्रीशंकर से पहले इस इवेंट में भारत के लिए सुरेश बाबू (पुरुषों का ब्रॉन्ज, 1978), अंजू बॉबी जॉर्ज (महिलाओं का ब्रॉन्ज, 2002) और एम प्रजुषा (महिलाओं का सिल्वर, 2010) ने मेडल जीता था।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पदक तालिका

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 9वें दिन आधा दर्जन पदक झटके। पदकों की संख्या 23 हो गई है, लेकिन भारत की रैंकिंग में सुधार नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है। वह 55 गोल्ड 30 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज के साथ 128 पदक झटक चुका है। पूरी खबर पढ़ें।