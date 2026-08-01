2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पैरा-एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है और इसी क्रम में शनिवार यानी एक अगस्त को ग्लासगो के स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में पुरुषों के शॉट पुट F57 इवेंट में सोमन राणा और शुभम जुयाल ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते जबकि इसी प्रतियोगिता में कैमरून के सेड्रिक ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सोमन ने 13.40 मीटर का शानदार थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता तो वहीं शुभम ने 13.28 मीटर का थ्रो किया। दोनों एथलीटों ने इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए ऐतिहासिक डबल पोडियम हासिल किया।

सोमन इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में F57 कैटेगरी में भारत के लिए दो मेडल जीतने का यह पहला मौका भी रहा। कुल मिलाकर मौजूदा गेम्स में एक ही इवेंट में दो भारतीयों के मेडल जीतने का यह चौथा मौका है। इससे पहले महिला शॉट पुट F57 में शर्मिला धनकड़ (गोल्ड) और शिल्पा शायला (ब्रॉन्ज), पुरुषों की 100 मीटर T47 रेस में दिलीप गावित (गोल्ड) और मोहम्मद बासिल (सिल्वर), पुरुषों की जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा (सिल्वर) और यशवीर सिंह (ब्रॉन्ज), और पुरुषों की ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल (सिल्वर) और सेल्वा प्रभु (ब्रॉन्ज) ने मेडल जीते थे।

कौन हैं सोमन राणा

सोनम भारतीय सेना में हवलदार हैं। वे मूल रूप से मेघालय के गया शहर के रहने वाले हैं और एक किसान परिवार से आते हैं। वे 2001 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 2006 में जब वे जम्मू-कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2/8 गोरखा राइफल्स में तैनात थे, तब वे घायल हो गए। एक माइन-ब्लास्ट में लगी चोट के कारण उन्हें अपना एक पैर कटवाना पड़ा। सेना के पैरालंपिक नोड से जुड़ने के बाद 2017 में उन्होंने पैरा-स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने 2023 एशियन पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल और नई दिल्ली में हुई 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता।

कौन हैं शुभम जुयाल

शुभम जुयाल के पिता सेना में अधिकारी थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 26 साल की उम्र में कैडेट परीक्षा पास करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते समय उनका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। ठीक होने के बाद वह भारतीय सेना के पैरालंपिक नोड में शामिल हो गए और उन्होंने अब देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता।

CWG 2026: प्रीति पंवार के बाद जैस्मिन लंबोरिया ने भी दिखाया दम, भारत को दोनों ने बॉक्सिंग में दिलाया गोल्ड

भारत की महिला बॉस्कर प्रीति पंवार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 किलोग्राम भारवर्ग महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं 57 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में जैस्मिन ने भी सोना अपने नाम किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)