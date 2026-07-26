भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वेटलिफ्टिंग में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया जबकि इस इवेंट में ये भारत का दूसरा मेडल रहा। ऋषिकांत ने 60 किलोग्राम इवेंट में स्नैच में 121 किलोग्राम का कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया और फिर क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया।

ऋषिकांत ने जीता सिल्वर मेडल

इस कॉमनवेल्थ गेम्स में ऋषिकांत सिंह ने कुल 264 किग्रा (121+143) वजन उठाया और स्वर्ण पदक की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने आखिरी प्रयास में 151 किग्रा उठाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन क्लीन एंड जर्क में वह सफल नहीं हो सके। इसका फायदा मलेशिया के अनिक कासदान को मिला जिन्होंने कुल 273 किग्रा (121+152) वजन उठाकर गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं केन्या के जोशुआ मबोया ने 255 किग्रा के साथ कांस्य पदक जीता।

𝐑𝐢𝐬𝐡𝐢𝐤𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐢𝐧 𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐢𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 ♥️ #Glasgow2026 #Glasgow2026withIAS pic.twitter.com/Pl5lLnX6TD — India_AllSports (@India_AllSports) July 26, 2026

कौन हैं ऋषिकांत सिंह

ऋषिकांत सिंह नगैरंगबम माखा मनिंग लीकाई, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर के रहने वाले हैं। ऋषिकंत ने अपनी वेटलिफ्टिंग की शुरुआत नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, खुमान लम्पक, इम्फाल से की और इसके बाद आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पुणे और नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (NIS), पटियाला में ट्रेनिंग ली। बाद में उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी वासिल लेव्स्की, बुल्गारिया में एडवांस्ड ट्रेनिंग ली।

भारतीय सेना और भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करते हुए, ऋषिकंत ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके देश के प्रमुख वेटलिफ्टर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। ऋषिकांत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 55 किलोग्राम इवेंट में डेब्यू किया था और अब वे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपने वेट क्लास के मौजूदा चैंपियन के तौर पर पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट में वापसी कर रहे हैं।

ऋषिकांत सिंह का रिकॉर्ड

-कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, अहमदाबाद 2025 में गोल्ड मेडल (नेशनल रिकॉर्ड 271किग्रा – 120किग्रा स्नैच + 151किग्रा क्लीन एंड जर्क)

-एशियन चैंपियनशिप 2022 में छठा स्थान

-कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल

-जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2016 में तीसरा स्थान

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