भारतीय महिला बॉक्सर प्रीति पंवार ने 54 किलोग्राम भारवर्ग महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के फाइनल में कनाडा की बॉक्सर को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रीति ने काफी रोमांचक इस मुकाबले को एकतरफा अंदाज में जीत लिया और ये इस 22 साल की भारतीय महिला बॉक्सर का कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक रहा। यही नहीं इसके ठीक बाद 57 किलोग्राम भारवर्ग महिला बॉक्सिंग फाइनल प्रतियोगिता में जैस्मिन लंबोरिया ने भी अपना दम दिखाया और भारत को गोल्ड दिलाया। भारत ने बॉक्सिंग में बैक-टू-बैक दो गोल्ड मेडल जीते।

प्रीति ने भारत को दिलाया गोल्ड

भारत को बॉक्सिंग में जिस ऐतिहासिक गोल्ड मेडल का इंतजार था वह मिल गया और भिवानी की प्रीति पंवार ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बॉक्सिंग में भारत के लिए मेडल का खाता खोला। एशियन चैंपियन प्रीति अब कॉमनवेल्थ चैंपियन भी बन गई हैं और उन्होंने कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से सर्वसम्मत फैसले (unanimous decision) के साथ शानदार जीत हासिल की।

प्रीति ने बनाए रखा अपना दबदबा

फाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर ने शुरू से आखिर तक अपना दबदबा बनाए रखा और महिलाओं के 54 किलोग्राम फाइनल का पहला राउंड स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 के एकतरफा फैसले से जीता। सभी पांच जजों ने एक जैसा 10-9 स्कोर देकर उनके पक्ष में फैसला सुनाया। पहले राउंड की तरह ही दूसरा राउंड भी प्रीत के पक्ष में रहा था। इसके अलावा डेलगाडो को एक पेनल्टी पॉइंट मिला जिससे स्कोर और भी ज्यादा भारतीय खिलाड़ी के पक्ष में हो गया। सभी पांच जजों ने एक जैसा ही 20-18 का स्कोर दिया।

जैस्मिन लंबोरिया ने भी जीता सोना

प्रीति के बाद जैस्मिन लंबोरिया ने भी अपने पंच का दम ग्लासगो में दिखाया और उन्होंने भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किग्रा फाइनल मेंउत्तरी आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से हराया और खिताब अपने नाम किया। जैस्मिन ने इससे पहले 2022 कॉमनवेल्थ में भारत के लिए लाइटवेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये उनका दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल रहा। इन 2 गोल्ड के बाद भारत के इस इवेंट में गोल्ड मेडल की संख्या अब 7 हो गई।

इशान नंबर 4, केएल राहुल टॉप पर; इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय

भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी गेंद फेंके बिना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर केएल राहुल हैं जबकि इस लिस्ट में इशान किशन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)