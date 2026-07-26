स्टार महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। मीराबाई ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए सोना अपने नाम किया और कॉमनवेल्थ गेम्स में ये उनका लगातार तीसरा गोल्ड मेडल रहा। मीराबाई ने ये कमाल महिलाओं की 48 किलोग्राम भारवर्ग की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में किया। मीराबाई की यह जीत धमाकेदार इसलिए भी रही क्योंकि उन्होंने दूसरे स्थान पर रहीं नाइजीरिया की रुथ न्योंग से 22 किलोग्राम अधिक वजन उठाया। पीएम मोदी ने भी मीराबाई को उनकी इस उपलब्थि के लिए बधाई दी।
मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल
मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एवं जर्क में 105 किलोग्राम को बेस्ट लिफ्ट किया जिससे उनका कुल वजन 190 किलोग्राम हो गया। उन्होंने स्नैच में अपनी पहली लिफ्ट के तौर पर 82 किलोग्राम से शुरुआत की जो पहले से ही एक गेम्स रिकॉर्ड होता और बाकी 10 महिला खिलाड़ियों के मुकाबले कहीं बेहतर होता। वह अपनी पहली कोशिश में सफल नहीं हो पाईं, लेकिन दूसरी कोशिश में उन्होंने इसे बहुत आसानी से कर दिखाया। इसके बाद उन्होंने 85 किलो ग्राम की अपनी तीसरी लिफ्ट के साथ कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
मीराबाई चानू ने लगाई गोल्ड की हैट्रिक
मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की शानदार हैट्रिक लगाई और उनका पहला कॉमनवेल्थ मेडल भी ग्लासगो में ही आया था। 2014 के गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इसके बाद उन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट में इसे गोल्ड मेडल में बदला और फिर बर्मिंघम 2022 में अपना टाइटल बरकरार रखा। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी सिल्वर मेडल जीता और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय बनीं थीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये मीराबाई चानू का चौथा पदक रहा और इसमें 3 गोल्ड व एक सिल्वर मेडल शामिल है।
मीराबाई का मुकाबला इस प्रतियोगिता में असल में खुद से ही था। स्नैच में अगला सबसे अच्छा पहला लिफ्ट नाइजीरिया की रूथ असुकुओ न्योंग का 71 किलोग्राम था, जिन्होंने बाद में सिल्वर मेडल जीता। उनका सबसे अच्छा लिफ्ट दूसरे प्रयास में 75 किलोग्राम का था जो स्नैच में मीराबाई के सबसे अच्छे प्रयास से 10 किलो ग्राम कम था। क्लीन एंड जर्क में मीराबाई अकेली ऐसी लिफ्टर थीं जिनका वजन तीन अंकों में था। अगला सबसे अच्छा लिफ्ट न्योंग का 93 किलोग्राम था। नाइजीरियाई खिलाड़ी ने कुल 168 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता जबकि मलेशिया की आइरीन जेन हेनरी ने 167 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता।
CWG 2026: वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में लहराया परचम; वेटलिफ्टिंग में भारत को दिलाया पहला सिल्वर मेडल
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चौथे दिन भारत अपना पहला रजत पदक हासिल करने में सफल रहा। वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने देश के लिए पहला सिल्वर मेडल इस इवेंट में जीता। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)