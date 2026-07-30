ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 7वें दिन भारत ने एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इन तीन पदक के दम पर भारत के मेडल की कुल संख्या 15 हो गई और अब भारत 9वें से 8वें स्थान पर आ गया। भारत के लिए इस इवेंट में 7वें दिन पैरा एथलीट दिलीप गावित ने गोल्ड मेडल जीता जबकि दूसरे पैरा एथलीट मोहम्मद बासिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लांग जंप प्रतियोगिया में सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

भारत ने अब तक जो 15 मेडल जीते हैं उसमें 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत अब न्यूजीलैंड से आगे निकल गया है और न्यूजीलैंड फिलहाल 14 पदक के साथ 9वें स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना हुआ है और उसके पदकों की संख्या 103 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 47 गोल्ड, 21 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर कनाडा है जिसने 14 गोल्ड, 11 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं तो वहीं इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है जिसके अब तक 12 गोल्ड, 27 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं)

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका

रैंकदेशगोल्डसिल्वरब्रॉन्जटोटल
1Australia472135103
2Canada14111439
3England12271756
4Scotland*97723
5Nigeria75214
6South Africa68822
7Malaysia62311
8India39315
9New Zealand37414
10Jamaica3014

CWG 2026: पैरा एथलीटों ने दिखाया दम, दिलीप गावित ने गोल्ड तो मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर

CWG 2026: भारतीय पैरा एथलीट ने दम दिखाते हुए 100 मीटर T47 कैटेगरी में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल एक साथ जीते। दिलीप ने सोना तो बासिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

रोहित शर्मा नंबर 2, ऋषभ पंत टॉप पर; वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 भारतीय

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं जबकि इस लिस्ट में रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)