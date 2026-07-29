कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मेडल आने का सिलसिला जारी है और इस फेहरिस्त में लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बनकर इतिहास रच दिया। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुलवीर ने ग्लासगो के स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में यह रेस 27:49.8 में पूरी करके देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। गुलवीर ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। रॉबिन्सन ने 27:48.93 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता, जबकि आइल ऑफ मैन के डेविड मुल्लार्की ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर मेडल

1986 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद यह पहली बार है जब पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में कोई अफ्रीकी खिलाड़ी टॉप तीन में जगह नहीं बना पाया। गुलवीर का सिल्वर मेडल 2022 में अविनाश साबले के 3000 मीटर स्टीपलचेज में जीते सिल्वर मेडल जैसा ही है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन दौड़ से केन्याई खिलाड़ियों का दबदबा तोड़ा था। वह इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं और इससे पहले 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में कविता राउत ने महिलाओं के इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कविता खुद 50 से ज्यादा सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई भी ट्रैक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय थीं।

हरजिंदर कौन ने जीता सिल्वर मेडल

ग्लासगो में भारत के वेटलिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता जिससे इस खेल में भारत के लिए मेडल की संख्या 7 हो गई। हरजिंदर ने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम वजन उठाया और ये दोनों ही उनके पर्सनल बेस्ट थे। कनाडा की शार्लेट सिमोन्यू ने कुल 240 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नया फीबे हेमन ने कुल 218 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। स्नैच राउंड के बाद हरजिंदर दूसरे स्थान पर थीं और उन्होंने आखिर तक अपनी यह पोजिशन बनाए रखी।

29 साल की इस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है और बर्मिंघम 2022 में जीते ब्रॉन्ज मेडल से बेहतर प्रदर्शन किया। हरजिंदर के वेटलिफ्टर बनने का सफर तब शुरू हुआ जब टग-ऑफ-वॉर (रस्साकशी) में उनकी ताकत पर लोगों का ध्यान गया। 2022 में अपना पहला मेडल जीतने से पहले उन्होंने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया था कि उनके मजबूत हाथ चारा काटने से बने थे। यह ‘टोका’ (चारा काटने वाली मशीन) पर की जाने वाली कड़ी मेहनत थी, जिसमें चलाने वाले को ब्लेड वाला एक बड़ा पहिया घुमाना पड़ता था।

CWG 2026 मेडल टैली: 2 गोल्ड के साथ भारत इस स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम

CWG 2026 Medal Tally: भारत ने अब तक कुल 12 मेडल जीते हैं जिसमें 2 गोल्ड भी शामिल है। भारत के लिए अब तक गोल्ड जीतने का कमाल मीराबाई चानू और शर्मिला ने किया है। वहीं 80 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर मौजूद है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)