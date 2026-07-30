ग्लासगो में चल रहे 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलीप महादु गावित और मोहम्मद बासिल ने पुरुषों की 100 मीटर T47 कैटेगरी में टॉप दो स्थान हासिल किए और भारत के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। लेन 7 में दौड़ते हुए गावित ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने आखिरी 30 मीटर में अपनी रफ्तार बढ़ाई और 10.71 सेकंड का समय लेते हुए पहला स्थान हासिल किया जबकि उनके साथी बासिल ने 10.83 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया।

दिलीप ने गोल्ड तो बासिल ने जीता सिल्वर

पैरा एथलेटिक्स में यह दूसरी बार है जब भारत ने पोडियम पर दो स्थान हासिल किए। इससे पहले महिलाओं की शॉट पुट F57 इवेंट में शर्मिला धनकर और शिल्पा ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले 23 साल के गावित, 2022 एशियन पैरा गेम्स के मेडलिस्ट भी हैं, जहां उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर T47 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। T47 वह कैटेगरी है जिसमें ऐसे एथलीट शामिल होते हैं जिनके शरीर के ऊपरी हिस्से के एक तरफ के अंग (जैसे कोहनी या कलाई के नीचे का हिस्सा) में कोई कमी या कटाव होता है या अंग ठीक से काम नहीं करता, लेकिन उनके पैर सामान्य रूप से काम करते हैं।

पंच साल की उम्र में आम के पेड़ से गिरने के बाद गावित का दाहिना हाथ काटना पड़ा था। उन्होंने 17 साल की उम्र में कोच वाजीनाथ काले के साथ अपना एथलेटिक्स करियर शुरू किया। कोच काले ने लगभग छह साल पहले एक लोकल इवेंट में युवा गावित को देखा था। कोच काले ने 2021 में इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि सच कहूं तो उस समय वह कोई बहुत अच्छा धावक नहीं था और न ही मुझे उसमें कुछ खास दिखा था। मैं बस यह चाहता था कि उस बच्चे को खेल में आगे बढ़ने का सही मौका मिले, और यह तभी हो सकता था जब उसे अच्छी और सही कोचिंग मिले।

वहीं दूसरे मेडलिस्ट मोहम्मद बासिल का जन्म दाहिने हाथ के बिना हुआ था। केरल के इस स्प्रिंटर ने 16 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया और 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की की। दिलचस्प बात यह है कि बेसिल ने कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायल्स के T46-47 फाइनल में गावित को हराया और 10.64 सेकंड का समय लेकर उनसे आगे रहे। इस प्रदर्शन के साथ गावित पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। साथ ही, महिला शॉट पुट F57 इवेंट में शर्मिला के गोल्ड के बाद कॉमनवेल्थ पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले वे कुल मिलाकर दूसरे भारतीय पैरा एथलीट हैं।