भारतीय महिला टीम ने सोमवार को अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी पहली राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप में नाइजीरिया को 38-10 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं पुरुष टीम ने भी नाइजीरिया को 50-23 से हराकर प्रतियोगिता में अपनी चौथी जीत दर्ज की। भारतीय महिला टीम ने नाइजीरिया के खिलाफ शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा।

भारत ने पहले हाफ में 24-6 की बढ़त हासिल की। दूसरे हाफ में भी टीम ने अपनी लय बरकरार रखी और 14 अंक जुटाकर मुकाबला 38-10 से जीत लिया। अनु भारतीय महिला टीम की स्टार खिलाड़ी रहीं। उन्होंने 17 रेड में 11 रेड अंक हासिल किए। साक्षी ने चार रेड अंक जुटाए, जबकि कप्तान निधि शर्मा ने दो अंक का योगदान दिया। डिफेस में सभाई गढ़वी ने तीन टैकल अंक हासिल किए।

प्रिया और रितु ने भी दो-दो टैकल अंक जुटाए। नाइजीरिया की ओर से रॉबर्ट मोसेस ने छह रेड अंक हासिल किए, जबकि बास्सी एडेट के खाते में दो रेड अंक आए। डेनिस उडेनेमे ने टीम के लिए एक टैकल अंक जुटाया।

भारतीय पुरुष टीम के लिए सचिन का जलवा

भारतीय पुरुष टीम ने भी नाइजीरिया को हराकर दिन को यादगार बनाया। सचिन ने रेड से 12 अंक जुटाकर भारतीय आक्रमण की अगुआई की। आदित्य शिंदे ने 11 रेड अंक हासिल किए। पंकज मोहिते ने रेड से आठ और टैकल से दो अंक जोड़े, जबकि सुरजीत नरवाल ने रक्षापंक्ति में चार टैकल अंक हासिल किए। भारत ने पहले हाफ में 25-7 की मजबूत बढ़त हासिल की और अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा।

भारतीय टीम ने रेड अंक के मामले में 31-21 और टैकल अंक में 7-2 से बढ़त हासिल की। रेडिंग में सचिन सबसे आगे रहे। उन्होंने 12 अंक जुटाए, जबकि आदित्य शिंदे ने 11 रेड अंक हासिल किए। पंकज मोहिते ने आठ रेड अंक और दो टैकल अंक का योगदान दिया। डिफेंस में सुरजीत नरवाल ने चार टैकल अंक जुटाए।

नाइजीरिया की ओर से एडेम विस्डम इटा ने आठ रेड अंक हासिल किए। एकपे विक्ट्री इमैनुएल ने पांच रेड अंक और एक टैकल अंक सहित कुल छह अंक जुटाए, जबकि इजू प्रिंस उदाह ने पांच रेड अंक हासिल किए। नाइजीरिया ने दूसरे हाफ में वापसी की कोशिश करते हुए 16 अंक जुटाए, लेकिन भारतीय टीम की बड़ी बढ़त को पार नहीं कर सका। भारत ने अंततः 50-23 से जीत दर्ज की।

27 अक्टूबर को तंजानिया से भिड़ेगी पुरुष टीम

भारतीय पुरुष टीम अब मंगलवार, 27 अक्टूबर को तंजानिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। वहीं, महिला टीम शुक्रवार, 30 अक्टूबर को ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। दोनों टीमें अब तक चैंपियनशिप में चार-चार जीत दर्ज कर चुकी हैं।

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