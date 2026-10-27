भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने 27 अक्टूबर, 2026 (मंगलवार) को अहमदाबाद के वीर सावरकर स्टेडियम में तंजानिया पर 48-20 की शानदार जीत के साथ कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जिसमें उसने 30 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट हासिल किए, साथ ही तंजानिया को छह बार ‘ऑल-आउट’ भी किया।

दूसरी ओर, तंजानिया की टीम 15 रेड पॉइंट और 5 टैकल पॉइंट ही जुटा सकी, और वे एक बार भी भारत को ‘ऑल-आउट’ नहीं कर पाए। नीरज नरवाल ने भारत की रेडिंग की कमान संभाली और 16 रेड में 12 पॉइंट हासिल किए, जिसमें 6 बोनस पॉइंट शामिल थे। नवीन कुमार और शिवम पटारे ने भी अहम योगदान दिया और दोनों ने 9-9 पॉइंट बनाए।

नीरज के बाद नवीन और शिवम का कमाल

नवीन ने 11 रेड में 9 रेड पॉइंट हासिल किए, जबकि पटारे ने भी 11 रेड में 9 रेड पॉइंट जुटाए। भारत का डिफेंस भी उतना ही मजबूत रहा, जिसमें शुभम शिंदे ने 5 टैकल पॉइंट के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। दीपक ने 3 टैकल पॉइंट जोड़े, जबकि प्रवेश मलिक ने 2 टैकल पॉइंट का योगदान दिया।

तंजानिया की ओर से जुमा सुल्तानिया ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया; उन्होंने 20 रेड में 13 पॉइंट हासिल किए, जिसमें 9 बोनस पॉइंट शामिल थे। हालांकि, भारतीय टीम के सामूहिक प्रयास ने यह सुनिश्चित किया कि पूरे मैच में उनका दबदबा बना रहे। इस जीत के साथ भारत ने पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है।

भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कब?

भारत का सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर को रात 8:30 बजे खेला जाएगा। भारत की प्रतिद्वंद्वी टीम का फैसला होना बाकी है। उससे पहले अब भारत का अगला मुकाबला ग्रुप चरण के आखिरी मैच में श्रीलंका से होगा। यह मुकाबला 29 अक्टूबर को रात 8:30 बजे खेला जाएगा। सोमवार को भारतीय महिला टीम ने भी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली थी।

कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप: भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में, पुरुषों ने भी नाइजीरिया को हराया

भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने अहमदाबाद में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026 में नाइजीरिया को हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा। महिला टीम चौथी जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



