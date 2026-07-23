शशांक नायर। राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games) के इतिहास में भारत के कई खिलाड़ियों ने यादगार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन 2006 मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाज समरेश जंग ने जो उपलब्धि हासिल की, वह आज भी रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। समरेश जंग ने उस संस्करण में पांच स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था।

समरेश जंग को मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला डेविड डिक्सन अवॉर्ड भी मिला, लेकिन जब समापन समारोह में उनके नाम की घोषणा हुई, तब वह ऑस्ट्रेलिया छोड़कर चीन पहुंच चुके थे। खास बात यह है कि 20 साल बाद भी कोई दूसरा भारतीय यह सम्मान नहीं जीत सका है।

अवॉर्ड की घोषणा हुई, लेकिन समरेश जंग वहां नहीं थे

2006 मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में जब डेविड डिक्सन अवॉर्ड विजेता के नाम का ऐलान होना था, तब सभी की नजरें समरेश जंग को तलाश रही थीं। हालांकि, वह इससे पहले ही चीन रवाना हो चुके थे, जहां उन्हें भारतीय टीम के साथ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना था।

समरेश जंग इस उपलब्धि को याद करते हुए मजाकिया अंदाज में कहते हैं, ‘‘वह कहावत सुनी है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। वह इस कहावत के जरिये अपनी उपलब्धि को हल्के-फुल्के अंदाज में याद करते हैं।’’

तीन राष्ट्रमंडल खेलों में जीते 14 पदक

समरेश जंग ने मैनचेस्टर 2002, मेलबर्न 2006 और नई दिल्ली 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन तीनों संस्करणों में उन्होंने 14 पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए उनसे ज्यादा पदक सिर्फ जसपाल राणा ने जीते हैं। जसपाल राणा के नाम 15 पदक दर्ज हैं।

फिलहाल समरेश जंग भारतीय पिस्टल टीम के राष्ट्रीय कोच हैं और इन दिनों चीन के हांगझू में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप में टीम के साथ मौजूद हैं।

लक्ष्य था सभी स्पर्धाओं में गोल्ड जीतने का

समरेश जंग ने बताया कि मेलबर्न रवाना होने से पहले पत्रकार उनसे पूछते थे कि उनका लक्ष्य कितने स्वर्ण पदक जीतने का है। इस पर उनका जवाब होता था, जितने इवेंट खेलूंगा, सभी में गोल्ड जीतना चाहता हूं।

उस समय उनका लक्ष्य एक ही राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाना था। वह सात स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। हालांकि, वह पांच स्वर्ण पदक तक ही पहुंच सके, लेकिन उनके प्रदर्शन ने उन्हें पूरे खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना दिया।

बाद में मिली अवॉर्ड की प्रतिकृति

समरेश जंग ने बताया कि उन्हें उस समय यह भी नहीं पता था कि उन्हें डेविड डिक्सन अवॉर्ड दिया गया है। समरेश जंग ने बताया, ‘‘जब यह पुरस्कार दिया गया, तब तक मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ चुका था और चीन पहुंच गया था। बाद में मुझे इस अवॉर्ड की प्रतिकृति (रेप्लिका) दी गई।’’ समरेश जंग डेविड डिक्सन अवॉर्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं।

स्वयंसेवकों ने दिया था ‘गोल्डफिंगर’ नाम

मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान समरेश जंग लगातार स्वर्ण पदक जीत रहे थे। उनके शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर आयोजन में मौजूद वालंटियर्स (स्वयंसेवकों) ने उन्हें ‘गोल्डफिंगर’ कहना शुरू कर दिया था। ।

अभिन्नव, राज्यवर्धन और गगन वाला था मजबूत भारतीय दल

मेलबर्न में भारतीय शूटिंग टीम में अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जसपाल राणा और गगन नारंग जैसे दिग्गज शामिल थे। समरेश बताते हैं कि उस समय पूरी टीम एक परिवार की तरह रहती थी। समरेश जंग ने कहा, ‘‘आज की तरह खिलाड़ियों के साथ अलग-अलग विशेषज्ञों की बड़ी टीम नहीं होती थी। पूरी टीम के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था, जो सभी खिलाड़ियों के साथ समूह में सत्र लेता था।’’

जसपाल राणा के कमरे में बजता था तेज संगीत

समरेश जंग ने मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों की यादें साझा करते हुए बताया कि जसपाल राणा के कमरे में अक्सर तेज संगीत बजता था। कोच कभी-कभी नाराज भी हो जाते थे, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना शानदार था कि ज्यादा कुछ नहीं कहते थे।

समरेश जंग ने बताया, ‘‘हम पदक जीतकर आते थे, फूल कमरे में रखते थे और संगीत चला देते थे। अगले दिन फिर नई स्पर्धा खेलनी होती थी।’’ मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय शूटिंग टीम ने 26 पदक अपने नाम किये थे। इनमें 16 स्वर्ण पदक शामिल थे।

ग्लासगो 2026 में भारत को खलेगी शूटिंग की कमी

23 जुलाई से शुरू हो रहे ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शूटिंग को शामिल नहीं किया गया है। यही वजह है कि इस बार भारत के पदकों की संख्या पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में शूटिंग में 135 पदक जीते हैं।

इसके बावजूद निशानेबाजी बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं थी और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का भी हिस्सा नहीं है। हालांकि, 2030 में भारत के अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग की वापसी की संभावना है।

कुछ न कुछ सिखाती है हर प्रतियोगिता

समरेश जंग का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए हर प्रतियोगिता महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह ओलंपिक का हिस्सा हो या नहीं। समरेश जंग ने कहा, ‘‘हर प्रतियोगिता आपको कुछ न कुछ सिखाती है और वही अनुभव अगले टूर्नामेंट में काम आता है। हमारे समय में हम रिकवरी जैसी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। कोच जो कहते थे, वही करते थे। आज खिलाड़ियों में जरूरत से ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया है।’’

Commonwealth Games 2026 Live Streaming channel in India: 23 जुलाई से ग्लासगो में शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की उम्मीदें नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन जैसे स्टार खिलाड़ियों पर टिकी हैं। (भारतीय टीम, प्रमुख खिलाड़ी, खेलों की सूची और लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें)



