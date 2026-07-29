ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है और भारत ने अब तक इस इवेंट में कुल 12 पदक जीते हैं। इन पदकों के साथ भारतीय टीम 9वें स्थान पर है जबकि ऑस्ट्रेलिया का दबदबा जारी है और वो पहले स्थान पर कायम है। भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं जबकि पहले स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस देश ने अब तक 35 गोल्ड, 18 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और पदकों की कुल संख्या 80 है।

भारत की तरफ से अब तक दो गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू और शर्मिला हैं। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड जीतने का कमाल किया था जबकि शर्मिला ने महिला शॉट पुट F57 में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। कनाडा मेडल टैली में इस वक्त दूसरे नंबर पर चल रहा है जिसके कुल 35 पदक हैं जिसमें 13 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं बात तीसरे नंबर की टीम की करें तो इस स्थान पर इंग्लैंड है जिसने 10 गोल्ड, 18 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ कुल 43 पदक अपने नाम किए हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेडल टैली

रैंक देश गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल 1 ऑस्ट्रेलिया 35 18 27 80 2 कनाडा 13 10 12 35 3 इंग्लैंड 10 18 15 43 4 स्कॉटलैंड 7 4 4 15 5 नाइजीरिया 6 4 2 12 6 मलेशिया 5 2 3 10 7 साउथ अफ्रीका 4 7 5 16 8 न्यूजीलैंड 3 7 3 13 9 भारत 2 7 3 12 10 जमैका 2 0 0 2

गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10 हजार मीटर रेस में जीता सिल्वर, हरजिंदर कौर ने भारत को दिलाया वेटलिफ्टिंग में 7वां मेडल

CWG 2026: भारतीय रेसर गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बनकर इतिहास रच दिया। वहीं हरजिंदर कौर ने भारत को वेटलिफ्टिंग में 7वां मेडल दिलाया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)