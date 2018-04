CWG 2018: महज 15 साल में गोल्ड जीत अनीश भानवाल ने रच दिया इतिहास…

भारत के निशानेबाज अनीश भानवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में नौवें दिन पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। अनीश राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह गोल्ड महज 15 साल की उम्र में जीता है। अनीश का प्रदर्शन इतना लाजवाब था कि भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी खुद को इनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए।

इस स्पर्धा में गोल्ड जीतने के साथ ही अनीश ने राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने भारत की झोली में 16वां स्वर्ण पदक डाला। अनीश ने फाइनल में कुल 30 अंक हासिल किए थे। उन्होंने रजत पदक जीतने वाले सर्गेई एवेगलेस्की को दो अंक से पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। सर्गेई ने कुल 28 अंक हासिल किए।

#KheloIndia prodigy sizzles at #GC2018

Shooting a #CWG GAMES RECORD at 15 yrs of age in your very 1st CWG appearance takes incredible talent.

Congratulations Anish Bhanwal, India’s youngest CWG medallist in men’s 25 m Rapid Fire pistol. Proud & speechless! pic.twitter.com/m7RAZrRU5U

— Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) April 13, 2018